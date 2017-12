Becali ATACĂ și nu IARTĂ! Cine NU va fi NICIODATĂ antrenor la FCSB

Patronul FCSB, Gigi Becali, a spus că Marius Şumudică nu va antrena niciodată formaţia sa, din cauza trecutului său rapidist.





„Mi-a dat un mesaj la pauză, . Era 2-0. Îi place lui să mă tachineze. Şi eu îi dădeam de-astea. I-am zis să nu-mi mai dea mesaje în timpul meciului. Azi nu eram supărat. . Îmi dă mesaje de tachinare. Niciodată în viaţa lui (n.r. - nu o să antreneze FCSB). Păi după ce s-a aruncat pe burtă la Rapid poate să antreneze Steaua? Dacă el s-a aruncat pe burtă? I-am zis că Mă întreabă câte puncte aveam avans dacă era el antrenor acum. Şi i-am spus că aveam 15 puncte în minus faţă de CFR dacă era el antrenor. Aşa i-am spus aseară. mi-a spus. El poate să vorbească de Alibec, Budescu, dar în limita respectului, să nu sară coarda”, a declarat Becali, la Digi Sport, conform News.ro.

Marţi, Marius Şumudică, a declarat că dacă ar lucra în Turcia, la Kayserispor, cu Denis Alibec acesta ar ajunge în jumătate de an la una dintre marile echipe din Istanbul.

"Mie mi-au fost de ajuns doi ani să lucrez cu Budescu şi doi ani cu Alibec şi cred că îi cunosc mai bine decât cei care au lucrat zece ani cu ei. Budescu rămâne acelaşi, indiferent ce se întâmplă cu el. Poţi să-l trimiţi şi la echipa a treia pentru că nu are niciun fel de problemă, se comportă la fel. Ok, Denis greşeşte, nu pot să fiu eu cel care îi ia apărarea, dar fotbalul românesc are nevoie de Denis Alibec, dacă vrem să facem ceva. Este un jucător care poate face diferenţa şi rar mi-a fost dat să văd un asemenea atacant. E adevărat că face o sumedenie de greşeli, dar dacă îi dai în cap, nu îl mai scoţi. Mâine l-aş lua şi eu vă garantez că dacă Denis ajunge în Turcia, în jumătate de an ar ajunge la o echipă mare din Turica dacă ar lucra cu mine. Este unul dintre cele mai bune vârfuri pe care le-am văzut în cariera mea de antrenor şi de jucător, dar trebuie să ştii să lucrezi cu el", a spus Şumudică, la Digi Sport.

Formaţia FCSB a fost învinsă, joi seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-1, de echipa elveţiană Lugano, în ultima etapă a grupei G a Ligii Europa. Echipa lui Nicolae Dică încheie grupa pe locul doi, pe prima poziţie terminând Viktoria Plzen, care s-a impus cu 2-0, în deplasare, în faţa echipei Hapoel Beer Sheva.

