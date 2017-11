BĂTAIE în plină STRADĂ! Un NOTAR s-a bătut cu un BODYGUARD, apropiat al lui Nuțu Cămătaru

Unul dintre apropiații lui Nuțu Cămătaru a fost implicat într-un scandal care poate avea urmări neplăcute pentru acesta.





Marian Sârbu, poreclit Box, cunoscut în rândul interlopilor ca fiind unul dintre “locotenenții” lui Nuțu Cămătaru, a fost implicat într-o altercație cu un notar care, în timpul liber, practică artele marțiale.

După ce notarul s-a prezentat la o secție de poliție pentru a depune plâgere, acuzând că a fost bătut de mai multe persoane, Marian Sârbu a oferit, alături de o înregistrare video, varianta sa a scandalului, afirmă cancan.ro.

“Eram cu maşina oprit pe avarie, nu blocasem nicio stradă. Am făcut semn cu mâna celorlalte maşini să treacă pe lângă mine, fără nicio problemă. Ăsta a venit, ne-am înjurat şi ne-am dat jos din maşini. Şi, imediat, m-a luat la pumni. M-am ales cu nasul vânăt, îmi curgea sânge, iar cei de la Secţia 12 m-au trimis la spital. Unde m-am întâlnit cu cel cu care m-am bătut.

Am înţeles că a depus plângere, că l-au bătut mai multe persoane. Este o minciună! Şi dovadă este filmarea pe care o am. Păi este mărturie mincinoasă ce face el. Pentru că se vede clar pe filmare tot adevărul. Am înţeles că merge la sală, că face sport, treaba lui... Nu mă interesează de el. Dacă îl văd pe stradă, nu-l recunosc. Sunt nevinovat!", a spus Marian Sîrbu, poreclit “Box”, pentru cancan.ro

