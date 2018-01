Bătaie între șoferi de la UBER și TAXIMETRIȘTI. Reacția UBER

Prima altercație între șoferii UBER și taximetriști a avut loc joi seara, în București, ca urmare a vidului legislativ creat de politicienii incompetenți și corupți, anunță Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) într-un comunicat de presă.





Trei șoferi ai firmei UBER au bătut un taximetrist, în fața unui club din București. Taximetristul a cerut ajutorul colegilor, care au ajuns la locul faptei să-l salveze pe cel atacat și au sunat la seviciul unic de urgență 112. Șoferii UBER au fugit până la sosirea polițiștilor și a ambulanței SMURD.

„Am ajuns la bătăi de stradă și la anarhie, din cauza intereselor politicienilor are au blocat în ultimii ani modificarea Legii Taximetriei. Asistăm la începutul haosului în România, ca urmare a incompetenței politicienilor din ultimii ani. Se știe cine conduce firma UBER în România, se știe că se face lobby, fără a exista o lege în acest sens în România, dar niciun politician nu dorește să modifice legea, astfel încât să lase autoritățile să oprească pirateria. Ordonanța de urgență promisă de ultimii trei miniștri ai Transporturilor nu s-a mai dat, iar pentru noi este foarte clar că nu există voință politică în acest sens. În campania electorală din 2016 am constatat că absolut toți liderii politici au preluat această temă, de interes la momentul respectiv, apoi au abandonat subiectul. Deputații USR au promis că vor depune un proiect de lege, dar nu au mai spus nimic despre această inițiativă, în ultimele trei luni”, explică Vasile Ștefănescu, președinte C.O.T.A.R.

“Informația nu este adevărată. Am făcut verificări și cele trei numere de înmatriculare care apar în înregistrarea video nu se află în baza noastră de date cu șoferi parteneri. Întotdeauna vom condamna ferm orice formă de violență și credem că Bucureștiul are nevoie și de servicii de taxi și de soluții alternative de transport, precum UBER