SCANDALOS! Bătaie cu BÂTE și SĂBII între ROMI într-un SPITAL. Evenimente HALUCINANTE

Un clad de romi a bătut cu săbii și topoare un clan rival chiar în incinta spitalului din Bârlad. Conflictul a pornit marți seară, pe o stradă din localitate.





Aurel Hurmuz, în vârstă de 31 de ani, a fost bătut de mai multe persoane, în fața copilului său de opt ani, și lăsat inconștient pe asfalt. A ajuns la spital, iar curtea instituției și camera de gardă au fost luate cu asalt de mai mulți indivizi înarmați.

La fața locului au ajuns imediat jandarmii și echipele de intervenție ale Poliției care au reținut trei persoane. Agresorii sunt din clanul Modoranu și alți indivizi implicați în încăierare din cartierul Podeni, relatează vremeanoua.ro.

„Noi avusesem ziua surorii mele, fãcusem un grãtar, ne relaxam. Aurel a iesit la o tigarã, în fata blocului, era si copilul nostru cu el, când a fost atacat din senin de mai multi bãrbati din clanul Modoranu si altii din Podeni, care au tãbãrât pe Aurel si l-au stâlcit din bãtaie. El a zis cã nu stie de ce l-au bãtut, au zis doar „Ce mã, esti smecher?” si l-au luat la bãtaie. Am iesit afarã dar ei fugiserã, iar sotul meu era lesinat în fata blocului. Am chemat ambulanta si a fost transportat la spital, unde a fost investigat si tratat. Am chemat Politia la 112, au venit la spital, ne-au luat declaratii si urma sã mergem sã scoatem certificat medico-legal miercuri dimineațã. Când ne-am dus la spital, au venit peste noi cei din clanul Modoranu, toti din Podeni, nu stim ce aveau cu noi, au venit cu bâte, cu sãbii, ne-au fugãrit si ne-au bãtut. Suntem terorizati habar nu am ce au cu noi. Bãtuti sunt sotul si cumnatul meu, am fost la Politie, sperãm sã se rezolve într-un fel cã suntem speriati si eu si copiii, ne e fricã sã iesim din casã”, a spus Ramona Rãducanu, soția bărbatului bătut.

Pagina 1 din 1