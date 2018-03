Băsescu oferă varianta VICTORIOASĂ pentru Iohannis. Revocarea șefei DNA nu este joc de SUMĂ NULĂ. „Eu RESPING categoric...”

Funcția de președinte este ea însăși în fața unui atac, spune fostul președinte Traian Băsescu. Liderul PMP a comentat modu în care el ar reacționa în situația în care este pus acum președintele Klaus Iohannis, de a accepta sau respinge propunerea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, înaintată de ministrul Justiției Tudorel Toader.





Băsescu a spus că, în locul lui Iohannis, ar respinge această propunere, pentru a arăta cum ar trebui înțeles rolul președintelui în România.

„Eu aş avea în vedere un lucru la care aş ţine foarte mult şi care nu are legătură cu situaţia. Aş avea în vedere că se acreditează foarte mult ideea că preşedintele are rol ceremonial. După unii constituţionalişti, dacă a venit solicitarea de la ministrul Justiţiei pentru schimbare, preşedintele trebuie să se execute, nu are variante. Eu resping categoric această abordare. Preşedintele nu este un preşedinte de ceremonie, este de execuţie. Ca să le scot din cap că preşedintele are un rol ceremonial, aş respinge cererea de revocare”, a susținut Băsescu la România TV.

Senatorul este de părere că Iohannis nu va accepta propunerea de revocare.

„Preşedintele are de apărat şi funcţia de preşedinte”, a mai adăugat Băsescu.

