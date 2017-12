Băsescu FACE SPECTACOL: PSD, partid de mediocri. PNL condus de „Sică Mandolină”, Dragnea cerșea fonduri pentru drumuri în Teleorman

Fostul președinte Traian Băsescu a fost prezent, luni seară, în platoul emisiunii România 9, de la TVR 1, unde a făcut o serie de declarații referitoare la conflictele din interiorul PSD





PSD, un partid de mediocri

„PSD a câștigat victoria cu un program in care a mintit. S-au dovedit incapabili sa gestioneze puterea in favoarea romanilor dar si in favoarea lor. Au toate conditiile, intr-un moment in care economia UE duduie. Intr-un astfel de moment, ei sunt intr-o criza interna. Au ajuns in acest caz pentru ca sunt mediocrii. Doar niste oameni lipsiti de orice valoare politica isi pot crea singuri astfel de probleme”, a declarat Traian Băsescu

„Dragnea trebuia sa inteleaga ca nu e prim ministru si sa puna in frunte Guvernului cel mai bun politician... Uite, il puneam pe Catalin Ivan. Este un politician relativ tanar, experimentat, cu curaj. Dragnea a ratat guvernarile si increderea in guvernari punand oameni mediocrii pe care ii credea docili”, a mai declarat Băsescu, la TVR 1.

Băsescu a lansatși alte atacuri dure la adresa lui Dragnea, spunând că nu are calitatea de lider. „El este doar un șef de partid. Este un om șiret...Îl aveam toata ziua la usa ca ministru al Transporturilor, sa-i dau bani de drumuri in Teleorman”

„Nu e sfarsitul lui Tudose, pentru ca Tudose este mai tare pe picioarele lui decat Gindeanu”, a subliniat fostul președinte.

PNL condus de „Sică Mandolină”

Băsescu nu a ezitat să atace și PNL. Fostul președinte a precizat că membrii PNL „umblă cu foaia pentru a strânge semnături pentru moțiune simplă, dar să nu ajungă la PMP...Sunt absolut ridicoli si asta e politica la Gorghiu, Sica...asta, presedintele lor, Sica Mandolina, asta...Ei au ramas cu aceeasi ura pe mine si incearca sa o transfere si pe partid. Sunt niste farseuri.”

Ghiță a fost ACHITAT ca să nu mai vorbească

Fostul presedinte a mai subliniat faptul că Ghita a fost achitat ca sa nu mai vorbeasca. „Va dau dosare ca a lui Ghita in care exista condamnari pe sase ani”

Băsescu a glumit pe seama teroristului care a fost prins de SRI, spunând că este un spectacol ridicol al SRI-ului: „Pentru alte servicii care nu stiu, ar fi zis: ia uite bai, au facut si astia o margica”

Carmen Dan și microfonul găsit în propriul apartament

Loading...