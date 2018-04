Sunt ofițeri acoperiți în PMP? Răspunsul lui Băsescu DĂ DE GÂNDIT: „Trăsnaia asta...”

Fostul președinte al României şi lider al PMP, Traian Băsescu, a declarat luni, în cadrul unei conferinţe de presă, că nu poate să spună cu certitudine dacă în partidul său sunt ofițeri acoperiți sau nu.





Șeful PMP a subliniat faptul că partidul său este „prea tânăr” pentru a-și da seama de acest aspect. În plus, Băsescu a afirmat că această chestiune cu ofițerii acoperiți este o „trăsnaie”.

Întrebat dacă are ofițeri acoperiți în partid, Băsescu a declarat: „De unde să ştiu, frate, dacă e acoperit? Trăsnaia asta, că am văzut că îl întrebaţi şi pe Dragnea şi pe Tăriceanu, aveţi acoperiţi, să ştiţi că nimeni nu o să ştie. Eu am vrut ca şef de stat să aflu dacă Ponta a fost ofiţer acoperit şi mi-a răspuns Serviciul - conform legii nu vă putem comunica. PMP e prea tânăr ca să aibă, dar poţi să ştii? Şi dacă ştii, poţi să fii sigur?", a declarat Băsescu, potrivit Agerpres.

