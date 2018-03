Băsescu a comentat dezvăluirile lui Ghiţă: „În relaţia lui cu Kovesi, s-a trecut de la amor ghebos, la ură fără limite”

Dezvăluirile bombă făcute de Sebastian Ghiţă despre Codruţa Kiovesi nu l-au lăsat „rece” pe Traian Băsescu. Pomenit de mai multe ori în afirmaţiile fostului deputat referitoare la şefa DNA, fostul şef al Statului ia atitudine şi iese la rampă cu declaraţii incendiare: ”S-a trecut de la amor ghebos la ură fără limite” a comentat Băsescu relaţia pe care fugarul Ghiţă a avut-o, de-a lungul timpului, cu Laura Codruţa Kovesi.





Traian Băsescu a mărturisit, ieri, că nu a fost informat în legătură cu ilegalităţile care i se pun în cârcă lui Sebastian Ghiţă. Fostul lider de la Cotroceni a afirmat că relaţia dintre deputatul fugar și şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, a cunoscut o transformare radicală : s-a trecut de la „amor ghebos la ură fără limite”, a opinat Traian Băsescu: „Nu am primit niciodată informări despre ilegalităţile lui Ghiţă sau nu îmi aduc aminte. Când spun că nu îmi aduc aminte consideraţi că 99% sunt convins că nu am primit. (...) Înseamnă că după servicile noastre (de informaţii-n.r.) nu a făcut tâmpenii. (...)”, a declarat fostul preşedinte Traian Băsescu, la B1 TV. Ex/liderul de la Cotroceni s-a simțit dator să explice și motivul implicării Elenei Udrea în numirea lui Kovesi. „Ce m-a deranjat în interviurile făcute mult prea siropos de domnul Cristoiu, povestea cum serviciile au vrut-o pe Kovesi. Eu nu spun că nu or fi vrut-o serviciile. (...) nu au avut nimic împotriva lui Kovesi, dimpotrivă au spus: Au spus că sunt împotriva numirii lui Bica, lucruri pe care nu le-am crezut legate de viaţa privată. Propunerea cu Bica mie mi-a venit de la Ponta. Singurul om pe care eu l-am implicat în această negociere a fost Elena Udrea pe care am trimis-o la Ponta, dintr-un motiv simplu: Victor Viorel Ponta fusese angajat la firma familiei Cocoş, ca avocat. (...) eu am trimis-o cu următorul mesaj: Nu se numeşte nimic la procuror, niciun Niţu, niciun ..., dacă nu o pun pe Kovesi la DNA. M-am trezit pe listă şi cu doamna Bica. O ştiam, secretar de stat, un om cu care am început să desţelenim povestea datoriei Rompetrol, pe urmă a venit Ponta şi a îngropat-o”, a relatat Traian Băsescu. El a mai punctat că motivul pentru care a numit-o pe Kovesi la DNA a fost… „trendul pozitiv”, având în vedere că venea de la Parchetul General care deja începuse să fie perceput pozitiv în rapoartele MCV. „Cine te-a trimis? Te-am trimis eu, Ghiţă, la Ponta să vorbeşti despre Kovesi? Este evident, în povestirile lui Ghiţă, că a trecut de la amor ghebos la ură fără limite în relaţia Ghiţă-Kovesi; vizite acasă, în vie, la K2”, a spus Băsescu.

