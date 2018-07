Băsescu: „Marş afară, Daia!” „Să nu mai ieşi din casă de ruşine toată viaţa ta, REBUT UMAN ce eşti”

Fostul preşedinte Traian Băsescu consideră că ministrul Agriculturii, Petre Daea, ar trebui să plece urgent fin Guvern, după ce a comparat Holocaustul cu incinerarea porcilor.





Traian Băsescu a scris pe Facebook că „un ministru idiot care pune semnul egal între incinerarea porcilor bolnavi de pestă porcină şi incinerarea a milioane de evrei maturi şi copii la Auschwitz, nu poate fi decât o ruşine pentru o naţiune care produce un specimen de teapa lui Daia. Marş afară din Guvernul României clawn nenorocit . Să nu mai ieşi din casă de ruşine toată viaţa ta, rebut uman ce eşti".

Reamintim că ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat marţi seara, la Antena 3, explicând măsurile care se iau pentru a izola focarul de pestă porcină africană de la Carniprod Tulcea, unde trebuie sacrificate 45.000 de animale: "Singura metodă este sacrificarea. Porcii toţi se incinerează (...), e o muncă extraordinară, acolo este ca la Auschwitz, dom'ne".

"Îmi declar respectul pentru toţi membrii comunităţii evreieşti şi fac precizarea că am vrut să prezint situaţia deosebit de grea cu care se confruntă în această perioadă crescătorii de porci din cauza pestei porcine africane. În sufletul meu este foarte multă durere, am vrut doar să descriu momentele îngrozitoare cu care se confruntă atât fermierii noştri, cât şi cei care gestionează această criză. Doamne fereşte, nu am jignit pe nimeni în viaţa mea, îmi iubesc semenii, am exprimat doar durerea sufletească şi sper să fiu înţeles!", a declarat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, după ce i s-a atras atenția că a comis o gafă extrem de gravă.

