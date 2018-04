Băsescu ATACĂ UMILINȚA la care s-a supus Dragnea, pentru ÎNTÂLNIRI la nivel înalt. „A STAT ca un CHELNER!”

Fostul președinte Traian Băsescu a avut numai cuvinte dure pentru președintele Camerei Deputaților. Actualul senator PMP consideră că apropierea pe care liderul PSD o manifestă față de oamenii influenți din zona de lobby este josnică.





Pentru Băsescu, pare evident că Dragnea este dispus să se comporte sub demnitatea sa, numai pentru a se apropia de șeful de stat american, Donald Trump.

„Uitaţi-vă şi la sclavul ăsta de Dragnea! S-a băgat cu cei mai mizerabili ca să se ducă să stea ca un chelner lângă masa lui Trump. E o reţetă hidoasă! Unii o practică, PSD în general”, a comentat Traian Băsescu, invitat într-o emisiunea la B1 TV.

Fostul președinte a discutat de această situație în manieră comparativă, aducând aminte de cum s-a comportat el, din poziția de înalt demnitar.

„Uitați, eu am fost ministru în cinci guverne, am fost președintele României zece ani.. Niciodată, niciodată nu am pus problema sau nu mi-a propus cineva <>. Deci ,la noi s-au dat contracte pentru o întâlnire..”, a comentat, acid, Băsescu.

