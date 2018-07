Nu vă speriaţi! Bărbatul şi-a INJECTAT buzele cu BOTOX atât de mult încât compoziţia a început să tâşnească pe dinafară. FOTO în articol

Tânărul din Marea Britanie și-a umflat buzele atât de mult încât umpluturile au început să se reverse dar, deja își planifică următoarea procedură spunând că nu va renunţa niciodată.





James Holt, de 24 de ani, de la Manchester, a cheltuit suma impresionantă de 14,000 de lire sterline pentru a i se completa cu botox la fiecare două până la patru luni de la vârsta de 16 ani, în ciuda faptului că buzele sale au început să respingă injecțiile. James a spus: "Am avut câteva probleme de-a lungul timpului în care bulele de umplere au ieşit din buzele mele deoarece exista prea mult umplutură în ele.

"Buzele mele s-au zdruncinat și datorită mărimii lor după tratament, dar nu voi înceta niciodată să am o intervenție chirurgicală și nu cred că voi fi vreodată fericit cu fața sau corpul meu".

Primește Botox la fiecare 3-4 luni, inclusiv injecții pentru a preveni transpirația, iar dinții îi albeşte de două ori pe an. Cu toate acestea, el a explicat că buzele sale au fost dintotdeauna cea mai mare nesiguranță. James a continuat: "Nu m-am bucurat de aspectul meu natural, dar mă simt confortabil cu acest aspect fals.

James a călătorit în străinătate pentru intervenţiile sale, fiecare costând 4,000 de lire sterline. Procedura Botox ajunsese la 12.000 de lire sterline și încă 4 000 de lire sterline pe umpluturi și aproximativ 1000 de lire sterline pentru alte intervenţii mai mici. De-a lungul ultimilor trei ani, James a cheltuit, de asemenea, 2 000 de lire sterline pentru crioterapie, ca să pară mai înalt.

"Prietenii și familia mea nu sunt mulțumiți de rezultate. Mi-au spus că am mers prea departe, că este prea mult și că trebuie să mă opresc înainte ca buzele să cadă sau să explodeze.

"Știu că se gândesc la mine, dar la sfârșitul zilei eu sunt cel care vrea acest aspect, așa că nu ascult. Am o mulțime de admiratori pe stradă și chiar m-au întrebat de buzele mele. "Majoritatea oamenilor se uită la mine şi oftează, dar am învatat sa traiesc cu asta. Persoanele în vârstă par a fi foarte șocate, dar nu cred că înțeleg". "Mă gândesc la îndreptarea picioarelor, deoarece degetele de la picioare nu sunt ceea ce vreau, și mă face să nu mă simt aşa cum mi-aş dori. Am încercat opțiuni non-chirurgicale, dar nu am avut rezultate bune din aceasta", notează metro.

