Bărbatul acuzat că şi-a ucis mama, tata şi bunica, RUPE TĂCEREA din spatele GRATIILOR. DECLARAȚII UIMITOARE

Bărbatul acuzat că şi-a ucis mama, tata şi bunica în Satu Mare, Răzvan Rentea, a vorbit pentru prima oară din închisoare.





El susține că nu este vinovat pentru tripa crimă şi vrea să fie supus unu test poligraf. În plus, Răzvan Rentea spune că el şi tatăl său au fost ameninţaţi cu moartea cu mult timp înainte de tragedie, potrivit unui interviu acordat jurnaliştilor de la PresaSM.

„Eu am fost amenințat de foarte multe ori. Și eu și taică-meu, cu moartea, de foarte multe ori. De doi ani încoace am fost amenințat de foarte mult ori. Primeam telefoane cu număr ascuns, în care eram înjurat și amenințat. Exact asta pățea și taică-meu”, a spus Rentea.

Totodată, Rentea spune că nu el a fost cel care şi-a ucis familia şi are şi o explicaţie în acest sens. „Eu am citit rechizitoriul. Dacă din casă zice că lipsesc 17.500 de euro și încă 150 de milioane (lei vechi, n.red.), calculat înseamnă 20.000 de euro. Eu nu am bani să plătesc avocat. Eu dacă aveam banii ăștia aveam avocat ales. Eu nu am avocat ales.

Eu am avocat din oficiu care vorbește două-trei cuvinte și cam atâta rămâne. Avocatul din oficiu cere să fiu pus în arest la domiciliu sau control judiciar fiindcă nu sunt probe împotriva mea. Eu mă reprezint singur”, a spus Răzvan Rentea.

Pagina 1 din 1