Bărbat din Cluj, atacat de socru cu MACETA și DRUJBA. Mărturisiri ȘOCANTE: „A încercat să mă omoare!”

Flavius Paşcalău, un bărbat din Valea Drăganului a fost la un pas de a-și pierde viața după ce a fost atacat chiar de socrul său, aflat sub influența băuturilor alcoolice, cu o macetă și mai apoi cu o drujbă.





Din fericire, bărbatul a scăpat de furia socrului după ce a reușit să fugă. Convins că nu mai poate locui în același loc cu acesta, Flaviu Pașcalău s-a decis să renunțe atât la soție, cât și la cei doi copii ai săi, pentru a-și salva viața. Flavius a povestit, pentru Gazeta de Cluj, cum socrul său l-a atacat cu o macetă și a reușit să îl rănească la un deget, apoi l-a atacat cu o drujbă. Mai mult, bărbatul i-a distrus autoturismul.

„Ieri seară, după ce socrul meu – bine băut – m-a tot porcăit, i-am spus, pentru a mia oară, că sunt sătul de certurile pe care le am cu el, în faţa soţiei şi a celor doi copii ai noştri, şi că vreau să-mi ridic o altă casă, în vecini, ca să ne mutăm acolo” a spus bărbatul agresat.

Gazeta de Cluj mai informează că acesta s-a hotărât să-şi ia lucrurile personale şi să părăsească locuinţa pe care o împarte cu socrul, soţia şi cei doi copii. Însă, când s-a apucat să şi le împacheteze, socrul l-a avertizat să nu-şi ia nimic fiindcă lucrurile respective nu-i aparţin, după care l-a atacat cu o macetă. „Am reuşit să-l dezarmez, desi mă crestase la deget, apoi ne-am rostogolit împreună la pământ. Şi, imediat ce am scăpat din braţele lui am sunat la 112 şi am părăsit locuinţa. Acolo, afară, în timp ce aşteptam poliţia, socrul a scos drujba, a pornit-o şi a încercat să mă omoare cu ea. Am fugit cât am putut de repede, nu m-a prins, dar drept răzbunare mi-a distrus a doua mea maşină, parcată în curte. M-am întors doar când a venit un echipaj de poliţie de la Huedin, după care m-am prezentat direct la Parchetul din Huedin, unde am făcut plângere împotriva lui, dar mai târziu şi la Poliţie. Pentru ea, părinţii au fost întotdeauna mai importanţi decât soţul, aşa că-i părăsesc pe toţi – inclusiv pe copiii noştri de 8 luni şi 6 ani. Am îndurat toate umilinţele şi pentru că mama m-a sfătuit să rămân acolo, cu orice preţ, de dragul copiilor. Dar, uite că acest lucru nu a fost posibil, aşa că plec, de data aceasta definitiv – şi-o să vedem mai departe ce va da legea în cazul nostru”, a încheiat bărbatul.

„În 19.03.2018, în jurul orei 19:30, un bărbat, de 31 de ani, din Valea Drăganului, în calitate de persoană vătămată, a sesizat prin apel 112, faptul că socrul său l-a agresat şi l-a ameninţat, distrugându-i şi autoturismul. Cu privire la aceste aspecte, a fost depusă o plângere penală. De asemenea, şi faţă de persoana vătămată a fost depusă o plângere, acestuia fiindu-i imputate fapte de violenţă.În cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea imprejurărilor comiterii faptelor”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj, potrivit sursei citate.

Pagina 1 din 1