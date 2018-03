O MARE BANCĂ DISPARE din România după două decenii. ANUNŢ SURPRINZĂTOR pe piaţa de profil. Breaking news

Prezentă pe piața din România din anul 1998, instituția bancară își încheie activitatea în țara noastră în acest an, după ce Cyprus Popular Bank Public Co Ltd a semnat cu fondul de investiții londonez Duet Private Equity, susținut de familia Vardis Vardinogiannis (83 de ani), om de afaceri implicat în tranzacții cu petrol și servicii de transport maritim, contractul pentru vânzarea Marfin Bank România.

Pentru achiziția Marfin au fost anul trecut șase oferte, inclusiv din partea Expobank Cehia, deținută de rusul Igor Kim, dar și din partea Patria Bank, scrie profit.ro.

Presa elenă informează că reprezentanții Duet Private Equity au încheiat cu autoritățile ultima parte a negocierilor privitoare la achiziționarea băncii falimentare.

În acest moment, compania cipriotă este în administrare specială, după colapsul sistemului bancar cipriot din 2013, din care a mai rămas în picioare doar Bank of Cyprus. Mai mult, ea este în proces de lichidare pentru acoperirea datoriilor rămase. Astfel, susținerea subsidiarei din România îi era, practic, imposibilă.