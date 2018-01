MĂRTURIILE GROAZEI. Povestea INCREDIBILĂ a tânărului de 22 de ani, fost militar în Legiunea Străină, DESFIGURAT în bătaie de bodyguarzi

Pol Antonio este un tânăr de 22 de ani care a trecut, recent, printr-un episod desprins din filmele de groază. Băiatul a fost desfigurat în bătaie de doi bodyguarzi când se afla, alături de iubita sa, Timea, în rău-famatul „Janis Club”, un local situat în centrul Clujului.





Antonio, fost militar în Legiunea Străină a povestit, cu lux de amănunte, tot ce s-a întâmplat în noaptea care, probabil, l-a marcat pe viață.

„În noaptea de 5 spre 6 ianuarie, la circa o jumătate de oră după miezul nopţii, i-am zis iubitei că plec spre casă iar Timea mi-a răspuns că doreşte să mai rămână cu nişte prietene aflate cu ea. Mă aflam aproape de ieşire, iar ea la câţiva metri de mine, ambii în club. I-am strigat să-mi dea hainele – care erau lângă ea – când s-a declanşat, pe neaşteptate, coşmarul: o tânără necunoscută a atenţionat un bodyguard zicându-i că fac scandal”, a declarat tânărul, potrivit Gazetei de Cluj.

În discuție intervine și iubita lui Antonio, Timea: Eu deşi i-am zis fetei să se potolească, tot a sărit între noi bodyguardul. Eu m-am băgat în faţa lui ca să vorbesc cu Antonio şi să încerc să-i dau hainele însă respectivul – din câte am înţeles sportiv de performanţă – m-a dat la o parte ca pe-o cârpă. După care a sărit pe Antonio, împreună cu încă un coleg de-al lui, l-au împins afară din club şi apoi l-au luat la bătaie. Erau nişte tineri trecuţi cu ceva de 21 de ani care trepidau şi parcă abia aşteptau să bată pe cineva, a spus fata.

Îşi continuă relatarea victima: Le tot ziceam să mă lase să vorbesc cu Timea, ca să-mi dea hainele, însă m-am trezit culcat la pământ din câţiva pumni. Unul dintre bodyguarzi a venit pe la spate şi m-a ţinut iar celălalt m-a lovit în nas. Eram îmbrăcat numai într-o bluză, însă, în ciuda acestui fapt, când am văzut că vin spre mine am luat-o la fugă. Unul dintre ei m-a urmărit până aproape de „Central”, dar n-a reuşit să mă prindă. Ajuns apoi la un non-stop, tânărul şi-a cumpărat o sticlă cu apă şi şi-a spălat faţa distrusă şi năclăită de sânge, mai scrie sursa menționată.

Însă, văzut de un taximetrist, acesta a coborât din maşină şi i-a spus, direct: „Urcă, să te duc la U.P.U., că nu poţi merge în halul ăsta acasă. Nu-ţi iau niciun ban! La U.P.U. medicii i-au acordat primul ajutor şi au anunţat imediat poliţia, după care l-au transferat cu ambulanţa la Clinica de Chirurgie Maxilofacială. Avea – după cum se menţionează şi în foaia de ieşire din spital – „fractură cominutivă piramidă nazală, fractură peroneu lateral sinus şi maxilar stâng, piramidă nazală afirmativ agresiune”. „Apoi, dimineaţă am vrut să merg acasă, în Sălaj, însă la ocazie nu m-a luat nimeni, aşa că l-am sunat pe tata. A venit repede, cu o maşină, m-a dus acasă şi acum ne-am prezentat împreună la I.M.L. ca să-mi scot certificat. Oricum, ce-am păţit la Cluj, într-un minut n-am păţit în cele douăzeci de luni cât am fost în Legiunea Străină”, a încheiat tânărul, profund decepţionat.