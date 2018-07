MIRCEA BADEA face DEZVĂLUIRI despre GHIȚĂ și KOVESI. JOCURILE de PUTERE din România au ieșit la suprafață

Mircea Badea a făcut noi dezvăluiri despre jocurile de putere din România. Prezentatorul a vorbit despre fosta șefa DNA, Laura Codruța Kovesi și despre faptul că Sebastian Ghiță o are la mână.





Mircea Badea a comentat la Sinteza Zilei, discuțiile purtate de Viorica Dăncilă la Bruxelles și a lansat o ipoteză incendiară în privința „armei” pe care o deține Sebastian Ghiță împotriva Laurei Codruța Kovesi.

„Io, pe persoană fizică, cetățenește, nu prea mă mai interesează ce spun înaltele voci europene, dar e bine că au aflat în sfârșit despre protocoalele secrete. Bine ați venit la noi pe planetă. Simt cum mă ajută mult că au aflat” a spus Mircea Badea, conform Antena3 .

Viorica Dăncilă a avut, marți, o întrevedere cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la Bruxelles. La discuție au participat Frans Timmermans, prim-vice-președinte al CE, și Corina Crețu, comisar european pentru politică regională.

Viorica Dancilă a declarat că a prezentat liderilor europeni ultimele evoluții în ceea ce privește reforma și modificările din sistemul judiciar, iar Jean-Claude Juncker și Frans Timmermans au fost stupefiați în momentul în care au aflat despre existența protocoalelor secrete.

”Domnul Ghiță are puterea acum să o bage pe Kovesi la pușcărie (...) La Parchet te întreabă dacă ești creștin-ortodox și te pune să juri. Dacă eu zic acum că cerul e roz, am mințit. Dacă o spui acolo, e mărturie mincinoasă. Dacă Ghiță slobozește filmulețul cu ea la cramă, e problemă. Dânsa a spus sub jurământ că nu s-a întâlnit cu Ghiță decât la sindrofiile oficiale” a punctat Mircea Badea.

