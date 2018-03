Badea a lansat o AMENINŢARE TERIBILĂ unor poliţişti. Şi Gâdea a intervenit ÎN CAZUL REVOLTĂTOR. News alert

Cazul unui băiat orfan, care are o poveste de viață foarte tristă și este bătut de polițiști, a intrat în atenția prezentatorului Mircea Badea.





Acesta a vorbit, în direct la Antena 3, despre un puști orfan care este bătut de polițiști. Badea a subliniat că dacă polițiștii consideră că este singur pe lume, ar trebui să știe că el se va implica și va face totul posibil ca acest lucru să nu se mai întâmple.

„M-a căutat la Radio ZU un băiat. Îl știi pe băiatul ăla care ne așteaptă pe noi din când în când aici, la ieșire, care a fost cu noi și la plimbarea de la Cotroceni? E un băiat orfan, i-au murit părinții, are o problemă de vorbire, în sensul de dicție, dar nu altă problemă. E un om foarte bun, care a trecut prin lucruri îngrozitoare, a fost și bolnav, bine că s-a vindecat. Îl cheamă Bogdan Bujoreanu și-l bat niște polițiști. Și eu aș face un apel către polițiști. Poate ei au senzația că e singur pe lume. E singur pe lume, dar nu chiar singur pe lume, e cu mine și să nu-l mai bată pe Bogdan Bujoreanu polițiștii, să aibă și ei altă treabă că, dacă-l mai bat o dată, o să am și eu treabă. Nu există nimic din ce mi-aș imagina că pot face și n-o să fac pentru acest băiat, pe căi, desigur, legale” a declarat Mircea Badea, la Antena 3.

La rândul său, colegul său de trust, Mircea Badea a declarat că nu este nevoie să se întâmple a doua oară

„Dacă putem avea niște probe că s-a întâmplat o dată, îi putem da în judecată”.

„Nu se poate așa ceva. Are o poveste de viață. A trecut prin iad și, dacă-l vedeți, e mai bine îmbrăcat ca noi, mereu curat, spălat, apretat, e un om extraordinar” a mai precizat Mihai Gâdea.

