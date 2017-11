Bacterii extraterestre au fost descoperite pe suprafața Stației Spațiale Internaționale

Oamenii de știință au descoperit bacterii provenite din spațiul cosmic, pe suprafața modulului rusesc al Stației Spațiale Internaționale (ISS). Acestea au fost transportate pe Pământ pentru a fi studiate, și, cel mai probabil, nu prezintă niciun pericol, a declarat săptămâna aceasta cosmonautul rus Anton Shkaplerov.





Potrivit acestuia, în cadrul ieșirilor în spațiu organizate de Agenția Spațială Rusă pe suprafața Stației Spațiale Internaționale, cosmonauții au prelevat mostre cu tampoane de bumbac, de pe suprafața exterioară a stației. Aceștia au preluat mai ales mostre din locuri unde s-au acumulat deșeuri combustibile în timpul funcționării motoarelor, precum și în locuri unde suprafața stației are contact mai rar cu lumina soarelui. După aceea, probele au fost trimise pe Pământ. "Se pare că aceste tampoane au captat bacterii care nu erau acolo în timpul lansării modulului ISS. Mai precis, acestea provin din spațiul cosmic și s-au așezat pe suprafața exterioară. Din studiile de până acum, se pare că nu reprezintă niciun pericol", a mai declarat cosmonautul rus. Unele bacterii terestre au supraviețuit pe suprafața exterioară a stației spațiale, deși rămăseseră în vidul spațial timp de trei ani. În plus, au trecut prin temperaturi extreme, de la minus 150 până la plus 150 de grade Celsius, a remarcat acesta. Bacteriile au fost aduse din întâmplare pe stația spațială, pe tablete PC, împreună cu diverse alte materiale aflate la bordul ISS pentru perioade lungi de timp, pentru a studia comportamentul acestora din urmă în spațiul cosmic. Shkaplerov va fi comandantul noului echipaj al stației spațiale, care urmează să ajungă pe orbita Pământului la 17 decembrie.(TASS)

