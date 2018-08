Baba Vanga a uimit lumea cu profețiile APOCALIPTICE. Există o sosie în România

O bătrână de 92 de ani populară pentru că tratează românii bolnavi prin metode alternative ar fi noua Baba Vanga care a uimit lumea cu profetiile apocaliptice.





Supranumită, Baba Vanga a României, o bătrână de 92 de ani a devenit foarte populară după ce tratează românii bolnavi prin metode alternative. „Tot omul are păs, fel de fel. Nu vindec doar epilepsia, dar le mai dau o mână de ajutor și în altă parte.

Totul îndată. Cum le-am făcut de soartă și gata, unii și-au găsit soarta. Nu așa că să ia cutare pe cutare, alea sunt făcături. Dumnezeu aduce soarta. De dușmani nu fac că nu știu. Fac numai pentru sănătate. Am luptat mult și cu biserica, și cu dispensarul”, a precizat bătrâna Ioana Vlăsceanu din Micești, județul Argeș.

Dacă are puteri tămăduitoare sau nu, cine suntem noi să judecăm? Femeia care azi are 92 de ani, pretindea că are capacitatea să îi ajute pe bolnavii de epilepsie, și nu numai, să se simtă mai bine, conform b1.ro .

