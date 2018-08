Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, s-a autosesizat în cazul morții judecătorului Stan Mustață

Cazul decesului fostului judecător Stan Mustaţă a fost preluat de Avocatul Poporului (AP), Victor Ciorbea, care s-a autosesizat din oficiu. Ciorbea, a dispus efectuarea unor anchete la penitenciarele Giurgiu, Rahova si Jilava dupa moartea fostului judecator Stan Mustata.





„Am hotărât sesizarea din oficiu în cazul decesului fostului judecător Stan Mustaţă, pe baza informaţiilor din mass-media (…) am dispus, pentru că sunt semne mari de întrebare în legătură cu condiţiile în care s-a produs decesul, etc (…) am dispus efectuarea unor anchete la Penitenciarul Rahova, Penitenciarul Giurgiu şi la Penitenciarul Jilava pentru început. (…) am înţeles că a fost plimbat, a fost trimis de la Rahova la Giurgiu noaptea la 2 şi a fost trimis apoi la Jilava înapoi după o zi sau două. Aceste anchete vor fi făcute de echipe mixte din cadrul domeniului pentru armată, justiţie, poliţie, penitenciare, cu colegi de la un alt domeniu, mecanismul de prevenire a torturii tot din cadrul Avocatului Poporului. Din echipă va face parte în mod obligatoriu şi un medic ca să analizeze actele medicale”, a spus Ciorbea, potrivit gazetadecluj.ro

În declarația pe care a făcut-o, joi, Victor Ciorbea a expus și motivele pentru care s-a autosesizat: „Vom verifica, între altele, motivele pentru care a fost transferat de la Penitenciarul Rahova la Penitenciarul Giurgiu, motivele pentru care a fost retransferat după o zi sau două de la Giurgiu la Jilava, pe urmă dacă au fost respectate condiţiile legale cu privire la efectuarea transferului, dacă se confirmă sau nu că a fost făcut la 2 noaptea, etc şi cum anume s-a făcut, s-au respectat prevederile din lege, din regulament şi în ce condiţii a decedat, că am înţeles că ar mai fi fost şi pe la vreo trei spitale civile”, a declarat Ciorbea.

Pagina 1 din 1