AVERTISMENT: ”Alegerile pentru Primăria Chișinăului pot repeta REȚETA alegerilor prezidențiale din 2016!”

Constituționalistul și liberalul Radu Carp avertizează, pe Facebook, că alegerile pentru Primăria Chișinăului sunt pe cale să reitereze, la nivel macro, alegerile prezidențiale din 2016, câștigate de controversatul Igor Dodon.





”Ce cred cu adevarat despre alegerile pentru Primaria Chisinau: la ora actuala candidatul PSRM, Ion Ceban, nu are cum sa rateze turul II. Pentru locul 2, competitia se da intre Silvia Radu si Andrei Nastase. Problema este ca electoratele acestor candidati sunt antagonice unul fata de altul si greu se poate imagina o sustinere din partea celui care va fi pe locul 3 pentru cel care va fi pe locul 2 in turul I. De fapt, situatia la Chisinau poate repeta intocmai alegerile prezidentiale din 2016. Premisele sunt identice, electoratele la fel, sistemul electoral identic, de ce am prezuma ca rezultatul va fi altul? Cine nu a inteles cum a devenit Dodon Presedinte al Republicii Moldova, va fi condamnat sa repete erorile trecutului”, scrie Radu Carp.

