Autorul triplului asasinat din Giulești nu a plătit despăgubiri victimelor, de 13 ani. Vieţașul Sgueglia vrea în Italia

Autorul triplului asasinat din 2005 din cartierul Giulești din Capitală, Jean Pierre Francois Sgueglia, faptă pentru care a fost condamnat pe viaţă, nu a achitat nici după 13 ani de detenţie despăgubirile către victimele sale.





Sgueglia, care este închis la Penitenciarul Giurgiu, a solicitat pentru a treia oară să fie transferat într-o închisoare din Italia, ţara sa natală, însă magistraţii i-au respins cererea deoarece nu a achitat nici măcar un euro din cei 3 milioane pe care instanţa l-a obligat să îi plătească cu titlul de despăgubiri către părţile civile. Mai mult, criminalul nu a plătit nici prestaţia lunară de 125 de lei către adolescenta pe care în urmă cu 13 ani a lăsat-o fără bunică și ambii părinţi.

Foc de voie

În decembrie 2005, Sgueglia a pătruns în casa fostei sale amante, Alina, pe care o cunoscuse la Geneva. Gelos că femeia nu voia să își părăsească familia pentru el, a tras în oricine i-a ieșit în cale, golind un întreg încărcător de pistol Glock. Șaisprezece gloanţe a tras atunci Sgueglia, executând-o pe fosta iubită, pe soţul ei și pe mama acesteia.

„Este adevărat că daunele civile la care petentul a fost condamnat este foarte mare, respectiv 3.000.000 de euro, având în vedere că petentul este încarcerat și nu are în proprietate bunuri mobile sau imobile, însă cu toate acestea, instanţa apreciază că petentul nu a depus minime diligenţe pentru a achita o parte din prejudiciu sau prestaţia lunară de 125 de lei către partea civilă minoră. De asemenea, petentul condamnat nu a făcut dovada că a făcut eforturi pentru a fi scos la muncă. Apreciază instanţa că bariera limbii nu reprezintă un motiv suficient pentru a nu presta muncă pe parcursul executării pedepsei”, se arată în motivarea deciziei Judecătoriei Giurgiu, obţinută de EVZ.

Fapta nu a fost uitată

Magistratul care i-a respins lui Sgueglia cererea de transfer în Italia apreciază că ecoul sângerosului asasinat persistă și acum.

„Chiar dacă de la data săvârșirii infracţiunii de omor deosebit de grav au trecut aproximativ 13 ani, fapta săvârșită nu a fost uitată, spre exemplu, printr- o simplă accesare pe internet a numelui persoanei condamnate sunt redate un număr foarte ridicat de articole și de opinii ale cititorilor cu privire la infracţiunea de omor deosebit de grav”, se mai arată în motivarea instanţei.

În 2008, Curtea de Apel București l-a condamnat pe Sgueglia la 25 de ani de închisoare, însă Înalta Curte a decis să îl trimită după gratii pentru tot restul vieţii.

Bilanţul lui Sgueglia, pe minus

În 2007, la procesul pe fond, Sgueglia le-a spus magistraţilor că l-a considerat vinovat pe soţul Alinei pentru întreaga situaţie în care ajunsese relaţia lui cu românca și că a venit la București să se răzbune. În urma procesului a reieșit că iubita lui Sgueglia îi toca banii în Elveţia, însă în ţară trăia cu soţul ei, Valentin, deși la un moment dat divorţase, dar încă trăiau împreună.

„Singur, în apartamentul meu din Geneva, am făcut un bilanţ: nu am fost la înmormântarea mamei mele deoarece eram în România, cu ea, am pierdut multe contracte importante, am pierdut casa, apartamentul și mai multe mașini. Eram disperat. M-am gândit că vinovat pentru toată povestea era fostul soţ al Alinei.(...) Am ajuns acolo (n.r. - la adresa la care locuia Alina) având un singur lucru în minte: să-i fac rău lui Valentin Pantazi, doar lui Valentin, pentru tot răul pe care mi-l făcuse, pentru toţi banii pe care mi-i luase, pentru tot răul pe care i-l făcuse Alinei. Din acel moment nu îmi mai amintesc decât poarta casei lui Valentin, de culoare verde, cu numărul 2A deasupra, și focuri de armă”, a declarat, atunci, Sgueglia.

Pagina 1 din 1