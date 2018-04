Noi informații în cazul morții DJ-ului Avicii. ANUNȚUL făcut de poliție nu lasă loc de interpretări. Au fost făcute DOUĂ AUTOPSII!

Ies la iveală informații noi în cazul morții DJ-ului Avicii. Mai exact, autorităţile din Oman au scos din calcul suspiciunea unei crime în acest caz. Reamintim că Tim Bergling a fost găsit mort, la doar 28 de ani, în Muscat, capitala statului Oman, în cursul zilei de vineri, 20 aprilie.





Deşi cauza decesului nu a fost făcută publică, autorităţile din Oman au declarat că în acest caz nu poate fi vorba despre o crimă.

„Au fost făcute două autopsii şi putem confirma că nu este vorba despre o suspiciune criminală în cazul acestui deces”, au declarat reprezentanţi ai Poliţiei din Oman pentru CNN, potrivit target="_blank">mediafax.ro. BOALA care l-a măcinat pe superstarul Avicii. Ultima fotografie cu el în viață a fost PUBLICATĂ. Foto în text

Părinţii lui Avicii, două surori şi un frate au ajuns în statul arab pentru a se ocupa de repatrierea tânărului. Trupul neînsufleţit al lui Tim Bergling va ajunge în Suedia, ţara sa natală, în cursul săptămânii viitoare.

Comunitatea muzicală a fost luată prin surprindere vineri ca urmare a anunţului că Avicii, superstarul DJ-ul suedez, a murit la Oman la vârsta de 28 de ani. Cauza oficială a morţii sale nu a fost făcută publică, dar în ultimii ani producătorul de hit-uri din spatele pieselor precum colaborarea cu Rita Ora "Lonely Together" şi omniprezentul chart-topper din 2013 "Wake Me Up" a fost foarte vocal cu privire la problemele sale de sănătate, respectiv pancreatita acută cauzată parţial de consumul excesiv de alcool.

n 2014, Avicii a trebuit să anuleze multe spectacole pentru a se recupera după o intervenţie chirurgicală pentru a elimina vezica biliară şi apendicele. În 2013, el a recunoscut într-un interviu cu revista Time că "băut prea mult, petrecând în general prea mult", potrivit mediafax.ro.

La vârsta de 21 de ani, el fusese internat în spital pentru pancreatită acută - un episod scurt şi sever al bolii - care se manifestă prin umflarea pancreasului cel mai adesea cauzată de calculi biliari sau abuzul de alcool.

