Augustin Lazăr prezintă PROBLEMELE sistemului. „Există un DEFICIT de circa 450 de procurori”

După discuția avută la Ministerul Justiției cu Tudorel Toader și Anca Jurma, Augustin Lazăr, procuror general al Românei a făcut o serie de declarații.





Lazăr a precizat: „A fost o invitație a ministrului Justiției. Problemele au fost cele legate de resursele Ministerului Public, locurile vacante, de ce a fost nevoie să fie delegați procurori pe poziții vacante. Am făcut o analiză a situației pozițiilor vacante. Am remarcat că există un deficit de circa 450 de procurori, ceea ce ne-a obligat să delegăm procurori care să îndeplinească funcțiile. Vom putea declanșa procedura de titularizare pe funcțiile respective ale procurorilor”.

„Toate delegările realizate în funcțiile respective au fost realizate în condițiile legii. Am dispus, din motive de oportunitate, încetarea delegării colegilor care nu aveau condițiile de vechime prevăzute de legea nouă. Fiindcă nu mai îndeplineau condiția de vechime, am dispus încetarea. Am considerat oportun să nu lăsăm această discuție”, a mai adugat August Lazăr

Procurorul general a mai menționat că procurorii care nu au 8 ani vechime s-au întors pe vechile funcții, „nu au fost dați afară. Pe această cale, doresc să le mulțumesc public pentru activitatea desfășurată, dar a intrat în vigoare o nouă lege”. Pentru șase procurori a încetat ieri delegarea, din dispoziția procurorului general.

