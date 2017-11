ANM a emis, sâmbătă dimineață, un cod galben de ceață valabil pentru 16 județe, din cauza căreia vizibilitatea este redusă local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.





Avertizarea emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie este valabilă pentru judeţele Cluj şi Satu Mare până sâmbătă, la ora 10.

Tootată, judeţele Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea, Dolj, Tulcea şi Constanţa sunt sub codgalben de ceaţă până la ora 9.00. În cazul judeţelor Vrancea, Botoşani, Bacău, Vaslui, Galaţi, Neamţ şi Suceava atenţionarea expiră la ora 8.30. Ceaţa reduce vizibilitatea local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

