Atacurile concertate ale Uniunii Europene împotriva României Ziua marmotei Horoscop

2 februarie

Horoscop Pe 2 februarie s-au născut James Joyce, Fritz Kreisler, Talleyrand, Giscard D’Estaing, Harry Corradini, Vladimir Găitan, Ştefan Rusu, Nicolae Tatomir.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox este Întâmpinarea Domnului, zi cu roşu şi Sfinţii Iordan şi Gavriil.

Horoscop Tradiţional, în „Kalendar” Stretenia, Filipii de iarnă, Martinii de iarnă, Martinul cel mare, Târcolitul viilor.

Horoscop A noua zi a Filipilor de iarnă este dedicată femeilor.

Horoscop Stretenia, vorbă din slavonă, este o femeie misterioasă, rea, deosebit de periculoasă, care se ia la harţă cu Sf.Trifon şi îl dovedeşte, ba mai şi pedepseşte cu lupi şi urşi mânioşi sculaţi din somn. Sigur, o reminiscenţă din matriarhat, când femeia conducea. Şi iarăşi, poate fi ecoul unei mari zeiţe europene, poate Demeter. Poate Ceres... cine mai ştie! Hai să vă spun un banc, l-am primit de la Ovidiu Dragoș Argeșanu. În biserică, la un botez, preotul îl invită pe bărbat să se lepede de satana. Bărbatul răspunde: m-aș lepăda părinte, dar am trei copii cu ea...

Horoscop În timp, ca să se pozitiveze încărcătura spirituală a zilei, s-a spus că este ziua Maicii Domnului, care, în fine, reuşeşte să ajungă la Templu spre consacrarea Pruncului, la patruzeci de zile de la Crăciun!

Dar, important, pentru ziua de 2 februarie, este Târcolitul viilor, ritual de început de an viticol. După regiuni, obiceiurile diferă, dar cam oriunde în Europa, unde creşte viţa de vie, se înconjoară via de trei ori de către proprietar.

Horoscop De exemplu, în Sicilia, toată familia înconjoară via, spunând în gura mare rugăciuni - să ne amintim că insula a fost colonie grecească şi că la Siracuza a murit marele Arhimede. În Franţa se fac mici ofrande la fiecare colţ al viei. La noi, în România, se face un cârnat caltaboş special numit „ bundărete ”. Stăpânul viei pleacă dis-de-dimineaţă cu traista cu bundăretele, ţuică, dacă vrea struguri de vin şi vin roşu, dacă vrea struguri de masă. La fiecare colţ al viei taie o ramură, o unge cu funingine din vatră şi cu untură de la Ignat, muşcă din bundărete şi bea o gură de băutură. Apoi, închinându-se către Răsărit spune: „ Doamne, să-mi faci struguri cât bundăretele !”. Iar adresându-se viei „ Bună dimineaţa, vie, faci struguri, sau te tai !”. Coardele tăiate se pun cruce peste piept şi se aduc acasă unde se plantează, devenind „Norocul viei”.

Horoscop Un ameste de obiceiuri arhaice, precreştine (poate un simulacru de Mistere) cu o pojghiţă, o vopsea subţire creştină!

„ În această zi se întâmpină iarna cu vara şi se iau la luptă!” Elena Niculiţă-Voronca, Datinile... vol. II, 1998, pagina 258.

Horoscop Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, în anul 1993 a fost lansat filmul “Groundhog Day”, cu Bill Murray și Andie MacDowell. Regizat de Harold Ramis. Un mare succes, un film de colecţie, notat de severul IMDb cu nota 8,1 - notă mare. Filmul tratează subiectul generos al unui perspnaj, un meteorolog, prins într-o buclă a timpului în Punxsutawney, unde venise să relateze despre marmota Phil, normal, pe 2 februarie. “Routine is the metronome marking most of our time on earth. Phil's gift is to see the routine and seize the day.” a spus celebrul critic Richard Corliss în “Time” referindu-se, sofisticat şi filosofic, atât la film, cât şi la realitate.

Horoscop Pretextul filmului este un obicei local din State. El se sărbătoreşte în fiecare an, pe data de 2 februarie, în localitatea Punxsutawney, din Pennsylvania şi işi are originile în secolul XVIII cand coloniştii germani au sosit aici. Odata cu ei au adus şi sărbătoarea Întâmpinarii Domnului, pe stil protestant, pe care o sărbătorim şi noi românii, tot astăzi. Traditia germana spune ca daca soarele apare în aceasta zi şi ariciul işi va vedea umbra, înseamna că vor mai urma încă şase săptămâni de iarnă . Dacă ariciul nu-şi va vedea umbra, inseamna că primăvara va veni devreme. Nemţii şi olandezii stabiliţi in Pennsylvania au continuat aceasta tradiţie folosind mai degraba un hârciog mare, o specie de marmotă – au lăsat ariciul în poveştile Fraţilor Grimm. In mod oficial, prima Zi a Marmotei, Groundhog Day, s-a sărbatorit pe 2 februarie 1887, la Gobbler’s Knob în apropiere de Pittsburgh, deşi primele referiri despre acest eveniment, în ziarele din State, dateaza din anul 1841. Astăzi, Ziua Marmotei se sărbătoreşte în SUA şi in Canada, dar este aşteptată cu interes de tot globul pământesc.

Ziua Marmotei este o sărbătoare oficială, stabilită, de asemenea, pe data de 2 februarie, începând din data de 18 aprilie 2009, în cel mai nordic stat al Statelor, în Alaska. Se doreşte păstrarea tradiţiilor din Alaska, iar marmota este unul dintre cele mai simpatice animăluţe de acolo. Deocamdată nu s-au stabilit nişte obiceiuri care să însoţească această sărbătoare, în prezent este doar o mare petrecere unde se bea mult şi se mănâncă bine, se spun bancuri cu marmote şi participanţii se costumează în marmote, cel puţin unii dintre ei!

Punxsutawney Phil, cea mai celebră marmotă din toata lumea, şi-a vazut umbra de 107 de ori, nu şi-a vazut-o de 61 ori (9 ani nu au fost „inventariaţi”) şi trebuie precizat ca are o acurateţe de cam jumătate-jumătate. Adică, în limitele normale ale aruncatului în aer ale unei monede de 177 ori, câți ani ne despart de anul 1841. Probabil că abia pe seară o să știm ce a făcut Phil din cauza decalajului timpului, ei, în Pennsylvania, sunt în urmă cu șapte ore față de România.

⃰ ⃰ ⃰

Iată ce am mai găsit în curierul de Bruxelles, mi-ați scris că vă interesează informațiile de genul acesta, pe care, din nefericire, nu prea le mai găsiți și în alte ziare.

Declarație comună a președintelui Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintelui Frans Timmermans privind evoluțiile recente din România

După cum a au arătat săptămâna trecută cei doi oficiali UE, în cel mai recent raport privind mecanismul, din noiembrie 2017, Comisia a subliniat faptul că Guvernul și Parlamentul României ar trebui să asigure transparența totală a procesului legislativ privind legile justiției și să țină seama în mod corespunzător de consultările desfășurate în cadrul acestuia. De asemenea, Comisia a precizat că un proces în care independența sistemului judiciar și punctul de vedere al acestuia sunt apreciate și luate în considerare în mod corespunzător și în care se ține seama de avizul Comisiei de la Veneția reprezintă o condiție prealabilă pentru sustenabilitatea reformelor și este un element important în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de referință stabilite prin mecanismul de cooperare și de verificare. Poziția Comisiei a fost susținută de statele membre în cadrul Concluziilor Consiliului adoptate în decembrie 2017.

Potrivit ultimului raport privind MCV, legile justiției reprezintă un test important cu privire la măsura în care interesele legitime ale părților interesate din sistemul judiciar și ale altor părți interesate au ocazia să fie exprimate și sunt luate suficient în considerare în cadrul deciziilor finale. Evenimentele de până acum nu au contribuit cu nimic la rezolvarea acestor preocupări.

Comisia face apel la Parlamentul României să regândească acțiunile propuse, să lanseze dezbaterea conform recomandărilor Comisiei și să construiască un consens la scară largă cu privire la calea de urmat. Comisia își reafirmă disponibilitatea de a coopera și de a sprijini autoritățile române în acest proces.

Comisia avertizează din nou cu privire la pericolul regresării și va analiza în detaliu modificările finale aduse legii justiției, codurilor penale și legilor privind conflictul de interese și corupția pentru a stabili impactul acestora asupra eforturilor de garantare a independenței sistemului judiciar și de combatere a corupției.

Nerespectarea obligațiilor privind stocurile petroliere

Joi, 25 ianuarie, Comisia Europeană a decis să trimită România în fața Curții de Justiție a UE pentru că nu a implementat și nu a aplicat corect Directiva privind stocurile petroliere (Directiva 2009/119/UE).

Conform Directivei privind stocurile petroliere, statele membre au obligația de a asigura menținerea și disponibilitatea unui nivel minim de rezerve de țiței și/sau de produse petroliere pentru a garanta siguranța aprovizionării cu resurse petroliere a Uniunii Europene.

La 20 noiembrie 2015, Comisia a reamintit României obligațiile care îi revin în temeiul Directivei privind stocurile petroliere, printre care obligația de a dispune de proceduri de urgență și de un plan de urgență în cazul apariției unei disfuncționalități majore în aprovizionare, dar și obligația de a asigura un cadru clar și eficace pentru ca operatorii să își poată delega obligațiile de stocare. Comisia a pus în discuție și faptul că legislația română interzice utilizarea stocurilor petroliere drept garanții reale, adică drept active oferite ca garanție pentru a obține un împrumut, ceea ce ar putea face mai dificilă îndeplinirea obligației operatorilor economici de a deține stocuri. Întrucât România nu a abordat aceste aspecte, Comisia i-a adresat un aviz motivat la 18 noiembrie 2016. Următoarea etapă, anunțată în 25 ianuarie, a fost trimiterea în fața Curții de Justiție a UE.

Directiva privind rezervele petroliere (Directiva 2009/119/CE a Consiliului) impune statelor membre obligația de a menține un nivel minim de rezerve de țiței și/sau de produse petroliere și oferă UE siguranța aprovizionării cu resurse petroliere.

În acest context, statele membre trebuie să dispună de proceduri și planuri corespunzătoare pentru situații de urgență, astfel încât să facă față eventualei apariții a unei disfuncționalități majore în aprovizionare. În plus, statele membre pot impune companiilor obligații de a deține rezerve de țiței și/sau de produse petroliere în anumite limite. Companiile cărora li se impun astfel de obligații trebuie, de pildă, să le poată delega pe teritoriul UE în anumite condiții și cu anumite limitări. Directiva privind stocurile petroliere trebuia transpusă până la 31 decembrie 2012.

Întârzieri în instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi

România și Malta au fost trimise în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de notificare a cadrelor naționale de politică în temeiul Directivei 2014/94/UE referitoare la instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi. Decizia Comisiei Europene a fost anunțată în data de 25 ianuarie.

Cadrele naționale de politică constituie principalul instrument care asigură crearea coordonată a unei infrastructuri suficiente pentru combustibilii alternativi, inclusiv a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice și a punctelor de realimentare pentru gaze naturale și hidrogen. Instituirea unor astfel de cadre ajută totodată la evitarea fragmentării pieței interne prin introducerea coordonată a combustibililor alternativi.

Statelor membre li s-a solicitat să notifice Comisiei cadrele naționale de politică până la 18 noiembrie 2016. Până în prezent, Malta și România nu au dat curs acestei solicitări, deși au primit din partea Comisiei o scrisoare de punere în întârziere și un aviz motivat la 15 februarie, respectiv la 13 iulie 2017.

