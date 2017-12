ATACURILE DURE ale unui europarlamentar român: „PSD-ALDE joacă alba-neagra cu bugetul”

Coaliția de guvernare PSD-ALDE, condusă de Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, joacă alba-neagra cu bugetul României și vor să-l adopte fără o dezbatere reală pentru că nu se pot ține de promisiuni, acuză europarlamentarul PPE, Siegfried Mureșan, cel care a fost negociatorul-șef al Bugetului UE pentru anul viitor.





„Până ieri, cu două săptămâni înainte de finalul anului, nu știam data la care va fi adoptat Bugetul României pentru 2018. Am văzut discuții cu ușile închise despre proiect luni și marți, cu doar două zile înainte ca acesta să fie aprobat de Guvern, lucru pe care l-am aflat de la radio de la viceprim-ministrul Marcel Ciolacu care a spus că, mai departe, Parlamentul trebuie să stabilească un calendar al dezbaterilor.

În primul rând, Parlamentul trebuie să controleze Guvernul și procedura de adoptare a bugetului și trebuia să-și stabilească din timp propriul calendar, pe care Guvernul să-l respecte. În Parlamentul European, noi am anunțat calendarul adoptării bugetare încă din februarie, iar, din luna martie, am adoptat prioritățile Parlamentului pentru bugetul european de anul viitor, pe baza cărora Comisia Europeană a prezentat un proiect în luna mai. Tot din luna martie se știa deja că vom adopta bugetul fix în data de 30 noiembrie. Între timp au fost 9 luni de dezbateri și negocieri în deplină transparență.

Guvernul României a început munca pe buget la finalul anului, tocmai când noi, la Bruxelles, încheiam cele 9 luni de dezbateri și adoptam bugetul european. Iar Parlamentul României începe munca abia acum, pe baza unui calendar anunțat ieri care nu permite o dezbatere reală și transparentă asupra celei mai importante legi pentru funcționarea statului. Parlamentul României are timp doar trei zile, dintre care două de weekend, până luni dimineața la ora 9.00, să depună amendamente la proiect. Apoi, vor fi doar patru zile în care bugetul este dezbătut în comisiile de specialitate.

În Parlamentul European, Comisia Europeană a prezentat proiectul de buget în luna mai, iar termenul-limită pentru depunerea amendamentelor a fost sfârșitul lunii iunie. Ca negociator-șef al Parlamentului, eu am vizitat 17 comisii ale Parlamentului European în lunile mai și iunie pentru a discuta despre Bugetul Uniunii Europene, iar, în septembrie, am votat asupra celor 2.394 de amendamente depuse la proiect. Este clar că PSD și ALDE au împins acest buget cât mai târziu spre sărbătorile de iarnă pentru a-l trece prin Parlament pe repede-înainte fără nicio dezbatere reală. PSD și ALDE fac acest lucru pentru că știu că nu se vor putea ține de promisiunile din programul de guvernare și pentru că vor avea din nou un buget fără perspective de creștere sustenabilă a economiei și care nu reflectă prioritățile reale ale românilor. Guvernul nu va încasa atâtea venituri cât estimează în actualul proiect de buget, dar va cheltui mai mulți bani decât prevede. Consecința va fi că, în anii următori, românii vor trebui să acopere găurile negre prin taxe și impozite crescute.

Nu așa se adoptă un buget de stat. Sunt banii noștri, ai tuturor, nu banii din averile lor proprii, avem dreptul să știm ce vor să facă din acești bani, pe ce vor să-i cheltuiască și avem dreptul să ne opunem acolo unde nu suntem de acord, inclusiv prin amendamente susținute în mod profesionist în Parlament! Cer Parlamentului României să realizeze o dezbatere reală a bugetului și să aloce resursele bugetare în domeniile care generează creștere economică sustenabilă, locuri de muncă și stimulează mediul privat. Parlamentul trebuie să controleze Guvernul, nu Guvernul să controleze Parlamentul” a transmis Siegfried Mureșan, într-un comunicat de presă, remis EVZ.

