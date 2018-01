ATAC NEMILOS al ROMILOR într-un SPITAL. Scenele DESCRISE sunt ORIPILANTE. Apelul DISPERAT făcut de MEDICI după atacurile REPETATE

Doctorul Răsvan Cristian Stoica, un medic de la spitalul din Hârlău, a relatat pe pagina personală de Facebook un episode șocant petrecut în primele zile din 2018.





Recunoscută pentru violența care se desfășoară în unitățile medicale, localitatea Hârlău a fost, din nou, scena unor evenimente greu de digerat. Apelurile repetate ale doctorului Răsvan Cristian Stoica, care a fost amenințat în repetate rânduri că va fi omorât dacă nu salvează pacienții, au rămas fără niciun ajutor din partea autorităților.

Iar indolența autorităților a dus la un episod violent petrecut în spital, atacul fiind inițiat de un clan de romi.

“PRIMA GARDA, PRIMUL ATAC. Romii si-au facut, din nou, damblaua. M-au injurat de mama, m-au amenintat cu "lasa, ba, criminalule, ca te aranjam noi". Unul, cu fata ciupita de varsat, mi -a varat pumnul sub nas, in timp ce incercam sa-i imping afara din fata camerei de garda, si m-a injurat cu o colectie porcoasa adusa la zi.

Exista camere de supraveghere, dar nu le consulta nimeni. Teoretic, exista si poarta, dar e un fel de-a spune, pentru ca e o biata bucata de tabla, data in laturi, spijinita cu o piatra. Un portar, care se estopeaza in mediu, cand e zarva mai mare. Managerul a promis ca va face o poarta adevarata, ca va angaja personal de paza pe masura pericolului tot mai mare, de care toata lumea e constienta, dar nimeni nu zice si nu face nimic. Primarul e total alaturi cu problema. El vrea medici, dar nu face nimic sa-i apere. Managerul, care e un vesnic interimar, e si consilier la primarie. Nu e medic, e birocrat. Eu zic ca sunt un tip dur, dar va spun cu mana pe inima: asa ceva nu se mai poate! Politia? Nu am mai apucat sa-i chem. Oricum, pana ajung, poti sa zaci batut sau taiat. N-am apasat nici butonul de panica: nu am intrat in panica, am vrut sa vad ce se intampla! Au fost colegi care au apelat si la politie, si la serviciul mobil de securitate, dar, in afara de rapoartele acelora, nu ne-am ales cu nimic! Dragi medici tineri: nu va incredeti in promisiunile belferilor, care va promit marea cu sarea! Plecati in tari unde meseria de medic e respectata, nu speculata! Imi pare rau ca va stric petrecerea de inceput de an. Imi pare rau ca v-am plictisit cu o noua postare, venita ca de pe front, intr-un razboi cu un inamic pervers, care te mangaie cu o vorba si te ucide cu fapta: clasa politica, pana la nivelul cel mai de jos si cea din conducerea medicala, pana la cel mai de sus”, a fost mesajul postat de reputatul medic.