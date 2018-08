ATAC la oficialii Federației Române de Fotbal și Mirel Rădoi: „Este o dovadă de IRESPONSABILITATE foarte mare”

Ionuț Chirilă a contestat vehement numirea lui Mirel Rădoi în funcția de selecționer al naționalei de tineret a României.





Mirel Rădoi a fost învestit în funcția de selecționer al reprezentativei de tineret, iar Ionuț Chirilă critică vehement alegerea oficialilor de la Federația Română de Fotbal. Antrenorul spune că Rădoi nu are experiență, iar el ar fi fost mult mai potrivit pentru acest post.

„Sunt lucruri grave care se întâmplă în fotbalul românesc. Nu am nimic cu Mirel Rădoi, îl respect pentru ce a însemnat ca fotbalist. A fost foarte important ca jucător. Cei responsabili de această numire nu îl protejează pe Rădoi. În loc să parcurgă etapele normale unui antrenor, el este expus foarte tare. Este o dovadă de iresponsabilitate foarte mare în ceea ce privește viitorul fotbalului românesc.

Probabil nici în Fiji, Papua Noua Guinee sau Groenlanda nu s-a dat cea mai importată echipă națională pe mâna unuia care a luat licența în urmă cu câteva zile. Echipa de tineret e mai importantă decât cea mare, în ceea ce privește formarea de jucători. Dacă cineva crede oricine poate transforma jucătorii din unii de perspectivă în certitudini, înseamnă că nu mai avem ce să vorbim. Arta asta nu poate fi făcută decât de cineva care a trecut prin toate etapele profesiei.

Și vine întrebarea mea pentru Comisia Tehnică a FRF: care sunt criteriile pentru care Mirel Rădoi a fost numit antrenorul naționalei de tineret a României? Devenim penibili. E vorba de fler când vorbim despre soarta naționalei de tineret? Și eu, ca antrenor la Chiajna, simt că o bat pe AC Milan pe San Siro. Dar tot 8-1 iau. Spun că dau gol pentru că am marcat într-un amical cu Sassuolo, 2-4. Se pune batista pe țambal. Trăim în mocirlă. Ce îi mai trebuie lui Ionuț Chirilă ca să antreneze naționala de tineret? Întreb pentru mine, care am format echipe, care am câștigat patru campionate la tineret, care am demonstrat la Chiajna că pot face o echipă cu șapte jucători sub 21 de ani și pot fi exponentul fotbalului spectacol. Nu am fost lăsat să antrenez pentru că sunt văzut ca omul lui Mircea Lucescu”, a spus Chirilă la Por X.

