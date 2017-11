Tandemul Dragnea-Tăriceanu (laolaltă cu „pediştii şi peremiştii” care conduc PSD) au capturat Parlamentul, ceea ce repreintă o destabilizare premeditată a României şi un atac la siguranţa naţională, susţine (pe Facebook) europarlamentarul PSD Cătălin Ivan, care avertizează că reacţiile externe vor fi „pe măsură”.





Reamintim că Ivan l-a dat în judecată pe Liviu Dragnea, zilele trecute, fiindcă acesta susţine că europarlamentarul nu ar mai avea calitatea de membru PSD, în pofida faptului că acesta aparţine oficial de o organizaţie social-demorată unde îşi plăteşte cotizaţiile la zi.

Sfidarea legilor

„Felul in care cei doi, Dragnea si Tariceanu, au dat un comunicat in numele Parlamentului, desi extrem de grav politic si juridic, arata o gandire de vataf, de jupan care detine puterea si face ce vrea cu ea, discretionar, fara explicatii. In realitate, cei doi sunt slujbasi cu simbrie la stat, ocupanti vremelnici ai scaunelor respective. La fel ca in PSD, Liviu Dragnea are sentimentul ca poate face orice, decide orice, singur, cu sfidarea grosolana a legilor, calcand demnitatea celorlalti in picioare, sacrificand orice, de la bunul mers al economiei, la viitorul acestei tari, doar pentru ca nu-l poate opri nimeni.

Atac la siguranţa naţională

Transformarea PSD intr-o masa inerta, fara reactie la abuzurile gastii de pedisti si peremisti care parca a preluat partidul pe persoana fizica, la purtator pentru cunoscatori, poate fi vazuta ca o problema interna a social democratilor... Capturarea si folosirea in interes strict personal a Parlamentului Romaniei pentru a ataca institutii importante ale tarii si pentru a duce razboaie inchipuite cu partenerii strategici ai Romaniei este infinit mai grav. Vorbim deja de destabilizarea tarii si de atac la siguranta nationala. Sunt convins ca vor fi reactii pe masura”, scrie Cătălin Ivan.

Loading...