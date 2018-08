ATAC acid de la Bruxelles: ”PSD este un partid de PROȘTI cum nu a mai văzut România niciodată în istorie!”

Fostul europarlamentar PSD, Cătălin Ivan, susține, pe Facebook, că formațiunea celor trei trandafiri ”este un partid de prosti cum nu a mai vazut Romania niciodata in istoria ei”.





”PSD a fost considerat un partid de fosti comunisti, pe buna dreptate, si de hoti, cu exemple si argumente imposibil de combatut, dar niciodata un partid de prosti. Partidul lui Dragnea este mai corupt decat defunctul PSD, mai rau decat comunistii cand vine vorba de ‹reducerea democratiei› si, in plus, este un partid de prosti cum nu a mai vazut Romania niciodata in istoria ei. Stiu ca nu este nevoie de exemple, dar haideti sa va mai dau totusi unul”, scrie Cătălin Ivan.

