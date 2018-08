Astronautul NASA, Leland Melvin, RECUNOAŞTE că a văzut un extraterestru dar nu în SPAŢIU sau pe PÂMÂNT, ci pe NAVA SPAŢIALĂ

Astronautul recunoaşte că a cerut colegilor de pe Pământ să verifice un obiect translucid, curbat, organic aflat în zona de încărcare a navei spațiale.





Astronautul NASA Leland Melvin a împărtășit o experiență (deranjantă pentru unii) celor de la UFO pe Twitter. Povestea lui începe povestea spunând că a văzut ceva "organic, asemănător cu alienul" care plutea pe naveta spaţială. Melvin a spus că a existat un obiect "translucid, curbat, organic" în zona de încărcare a navei spațiale, determinându-i să-i cheme pe colegii de pe Pământ pentru a vedea ce este.

Melvin a făcut dezvăluirea atunci când a răspuns la o întrebare de pe blogul UFO Sightings Daily, care l-a întrebat dacă a văzut vreodată un OZN. Inginerul spațial a spus că nu a văzut nici în spațiu sau pe Pământ, dar a recunoscut că a văzut ceva suspect pe naveta spaţială.

Leland Melvin ✔ @Astro_Flow

"I have not seen one in space or on the ground but thought I saw something organic/alien like floating out of the payload bay. @AstroKomrade and I called the ground to ask what it could be and it was ice that had broken off of the Freon hoses.Translucent, curved, organic looking", este răspunsul astronautului care a deranjat pe cei de la NASA.

Din păcate, comanda solului i-a spus lui Melvin și partenerului său, Randy Bresnik, că acea creatura misterioasă era de fapt gheață care se desprinse de furtunurile cu Freon. Când a fost întrebat dacă este posibil ca NASA să fi mințit despre gheață pentru a menține echipa calmă și să se concentreze asupra navetei, Melvin a răspuns: "Nu se ştie niciodată", titrează RT.

