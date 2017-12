ASIGURĂRILE lui Dragnea: ”Sunt CREȘTIN PRACTICANT și NU pot să URĂSC!”

Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține, într-un interviu acordat Antena 3, că este creștin practicant și că nu poate să urască.





”Un om credincios e practicant. Își construiește acțiunile și în funcție de asta. Este influențat (...) Eu mă consider un om de bună-credință, mă rog (...) O spun cu certitudine: au fost situații când mi-am iubit aproapele mai mult decât pe mine. Am făcut bine fără să îmi cauzeze ceva. Eu nu pot să urăsc (...) Mulți îmi spun că este un defect (...) Am iertat mulți oameni care mi-au făcut foarte mult rău mie și familiei mele”, a spus Liviu Dragnea.