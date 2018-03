Ce se ascunde în spatele reacției lui Dragnea de la ÎCCJ? Jurnalistul Mirel Curea intuiește o posibilă strategie a liderului PSD

Prim redactorul-şef adjunct al ziarului Evenimentul zilei, Mirel Curea, a comentat reacția președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, după ce politicianul a aflat că fosta sa soție, Bombonica Prodana, a cerut, marți, judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie încetarea procesului împotriva sa în dosarul DGASPC Teleorman, susţinând că a achitat prejudiciul în acest dosar. Este posibil să asistăm la o „mască” pe care liderul PSD o poartă în acest moment, spune ziaristul EvZ.





În acest context, opinia jurnalistului Mirel Curea, invitat în emisiunea „România9” de la TVR, este că reacția lui Dragnea vizavi de achitarea prejudiciului la ieșirea de la ÎCCJ poate fi o strategie a politicianului.

„Liviu Dragnea pozează într-o victimă; pe de altă parte eu nu sunt Laura Codruța Kovesi, pentru care un comunicat din presă echivalează cu vinovăția. Nu îmi place să fac pe Mafalda și nici să diabolizez oamenii, dar există posibilitatea ca soția domnului Dragnea să reacționeze ca multe soții părăsite.. Mai ales după noua relație a lui Dragnea. Ăsta e un obicei al bărbatului român, să lași soția pentru o puștoaică”, a susținut Mirel Curea, adăugând că relația președintelui PSD cu Irina Tănase îl face pe „Dragnea ridicol în situația asta”. „Pare că vine cu fi-sa. Cum să fie doar treaba lui privată?”, a mai completat jurnalistul EvZ.

În contextul în care Dragnea a apărut la Congresul PSD cu iubita sa mai tânără cu 30 de ani, Mirel Curea a explicat că are pretenții de la liderii politici ai României, dar și de la președintele țării.

Da, domne, am pretenții de la politicienii români. E prea mult să vrei un președinte care nu este o rață mecanică autistă? Îi votez, plătesc impozite, nu am voie să am pretenții? Mi se pare semn de frivolitate, de superficialitate din partea lui (n.r. - se referă la Liviu Dragnea)”, a comentat prim-redactorul șef adjunct al EvZ.

Un alt eveniment discutat în emisiune a fost legat de faptul că, în apropierea instanţei supreme au venit şi câţiva protestatari, care strigau cu o portavoce lozinci împotriva liderului PSD. La faţa locului au fost mobilizaţi foarte mulţi jandarmi. „Protestele de la ÎCCJ de marți sunt un mod de a intimida și influența un judecător”, a susținut jurnalistul Mirel Curea.

Altfel, Mirel Curea s-a referit și la protocoalele secrete dintre SRI și parchete: „Aceste protocoale au operat modificări în codul de procedură penală, în sensul în care echipa a fost completată din procuror judiciarist și securist”.

