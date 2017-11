Așa se vor îmbrăca miresele în 2018!

”Războinică sau Alice în Țara Minunilor…”





Designer-ul Andra Turcanu dezvaluie o noua colectie de rochii de mireasa pentru anul 2018, colectia cu un nume special si deloc intamplator, Bride in Wonderland. Aceasta a prins viata intr-o locatie privata, un Wunderkammer unde magia prinde viata, prin elemente de sinteza si organice. Este colectia in care pene de strut, broderii si materiale atent selectionate se impletesc aproape de perfectiune in vesminte nobile pentru cea mai importanta zi din viata unei femei.

Pentru Andra Turcanu, mireasa LOULOU intruchipeaza eleganta - prin atitudinea indrazneata cu care isi poarta rochia ca pe covorul rosu; romantism - prin dantelariile atent alese pentru rochia sa si alura boema - prin aplicatiile pretioase care ii pun in valoare rafinamentul.

Pentru ca mireasa sa stie ca a ajuns in Tara Minunilor, Andra a pregatit prin rochiile sale, trei povesti speciale in care fiecare bucata de material este apreciata.

„Warrior este povestea in care rochiile de mireasa transmit un vibe de inspiratie vintage, cu accente metalice si combinatii neasteptate care este potrivita pentru acele domnisoare increzatoare si nonconformiste. Naturalia propune o linie de directie clasica, iar rochiile de mireasa au detalii ultra-feminine ce provin din lumea organica, cu accent pe broderiile-bijuterie florale si linii clasice precum A-line si fusta voluminoasa pe clini. Combinatia perfecta pentru miresele care prefera royal look-ul. Bohemian vine in intampinare cu un aer fresh si accente country, rochiile facand abuz de volane tridimensionale si puternice contraste oferite de benzile din catifea neagra. Recomandata iubitoarelor boho”, explica Andra.

Ca orice poveste care se inspira din realitate si colectia noua a Andrei Turcanu urmeaza liniile trendurilor de actualitate prin accente negre si geometrii.

„Rochiile vin cu accesorizari puternice, cu pietre, cristale si perle. Siluetele transpun un mix intre frumusetea clasica si cea moderna prin intermediul contrastelor dintre simplitate si exces. Croielile simple sunt prezentate alaturi de asimetrii, volume si drapaje lucrate manual, totul pentru ca rochia de mireasa trebuie sa fie una cu povestea”, adauga designer-ul Andra Turcanu.

In luna cadourilor, miresele vor avea intre 15-20% reducere la rochiile din colectia nou lansata pentru 2018 si mai mult decat atat primesc in dar pretiosul voal brodat din partea echipei LOULOU.

Loading...