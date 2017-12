Arșinel, în LACRIMI după primul SPECTACOL fără Stela Popescu: „Mi-am dat seama că nu o s-o mai...”

Alexandru Arșinel a început să plângă, miercuri, în direct la TV după ce a vorbit despre primul spectacol pe care l-a susținut fără partenera sa de scenă, Stela Popescu.





Actorul a plecat recent în Spania, unde a participat la un eveniment. „Stela a făcut parte, în mod firesc, din viața mea, din familia mea. Eram ca șoarecele și pisica, ne mai ciondaneam... Acum câteva zile eram undeva și mă tot uităm după ea. O așteptăm să vină. Mă tot întrebăm: oare nu mai intră? Teatrul trebuie să meargă mai departe, va merge mai departe!

Eram în Valencia, am intrat pe scenă, am spus un monolog, am făcut o ieșire falsă, m-am întors și mi-am adus aminte ce trebuia să spun: Stela Popescu! Mi-am dat seama că nu mai am cum să o prezint pe Stela niciodată”, a spus Arșinel la KanalD.

Arșinel a vorbit și despre ultima perioadă din viața actriței. „Se simțea mai obosită, se mobiliza foarte mult la scenă, făcea un lucru pe care nu l-am văzut de multe ori: a cerut un scaun în culise. Altădată era ca un vârtej, venea repede, pleca val-vârtej. S-a plâns că o lasă picioare! A făcut-o discret, nu se plângea niciodată ea! Ea mereu caută să facă de toate, era căutată de toată lumea”, a mărturisit Arșinel.

