Arpi de la pompe funebre, CEL MAI DORIT BĂRBAT din România. „S-a dus vorba... Primul an am lucrat gratis”

Cel mai căutat stilist de unghii din România este un bărbat din Timișoara. Maestru i-a fost cel mai tare tehnician din lume, un american care le face unghiile Madonnei și lui Pink.





Timișoreanul Arpad Decsi (34 de ani) a intrat în afacerea cu unghii din 2013. La prima manichiură a lucrat 12 ore, de credea că nu va mai termina niciodată. Damele cochete se înghesuie să îi devină cliente, iar cele care nu mai au loc în programul încărcat al stilistului nu pot spera decât că cele care îi sunt deja cliente fidele vor dispărea în mod subit din oraș, astfel încât să le poată lua locul. De aproape un an, Arpad nu își mai permite să ia cliente noi.

Mai întâi a studiat calculatoarele

Tânărul a intrat în branșa manichiuristelor în decembrie 2013. Făcuse Facultatea de inginerie – calculatoare, dar s-a angajat la o companie de pompe funebre pentru că avea nevoie de bani. „Zece ani am lucrat acolo: am spălat morți, am îmbălsămat etc.”, povestește tânărul.

Arpi Nailtech e numele „de scenă” cu care defilează pe social-media, înnebunind femeile cu unghile măiastru pictate sau construite. A făcut inclusiv unghii în formă de dantelă. Excelează în pictură chinezească, fină, delicată, cu peisaje, flori sau portrete. Știe să construiască unghii fine de trei – patru centimetri, de parcă ar fi crescut natural.

Știe să pună în practică orice idee a lui sau a clientei. Până acum nu a avut niciun client bărbat. „Primul an am lucrat gratis. Apoi s-a dus vorba și clientele au venit una după alta. Toate spun că nu le vine să creadă că un bărbat le va face unghiile”, povestește tehnicianul.

Refuză minorele

„Merg la cel mai tare stilist de unghii. M-am programat de o lună și ceva, abia am prins un loc. E bărbat, îți dai seama?” – așa și-a anunțat prietenele una din ultimele cliente ale lui Arpad. Arpad lucreză trei manichiuri pe zi, trei-patru opere la fiecare. Practic, are un grup de 70 de cliente fidele, care revin lunar la întreținerea manichiurii. „Nici să vreau nu mai pot lua altele. De 10 luni nu mai pot lua cliente noi, nu am timp, fizic. Doar dacă ziua ar avea 36 de ore, aș putea”, spune Arpad.

A învățat să facă unghii de la cel mai bun tehnician din lume: David Fowler, stilistul de unghii care le face manichiura Madonnei sau lui Pink, dacă e să numim numai două din vedetele care-i sunt cliente.

