ARMATA DE PLĂCERE și RĂZBOIUL cu UITAREA. Povestea UNITĂȚII de COMANDO a TRADIȚIEI MILITARE românești

Se îmbracă în uniforme, au armele la vedere și fac marșuri de instrucție, dar nu sunt militari activi. Și nici trupe paramilitare. La parade, defilează, mai mereu, ultimii, dar culeg cele mai calde aplauze. Sunt păstrătorii tradițiilor militare românești.





Sunt ba infanteriști, ba marinari, vînători de munte și chiar parașutiști. Îi vezi la mai toate sărbătorile istorice. Sunt ferchezuiți mai abitir ca militarii aflați sub arme. Bat pas de defilare, dau onorul și salută ca niște veritabili ostași. Numai că, dacă militarii primesc uniforme gratis, de la plutonierul de companie, și au o soldă pentru timpul petrecut în unitate, la ordin, oamenii ăștia fac instrucție de front de plăcere și își cumpără cazarmamentul din banii lor.

Uneori, chiar și armele din dotare. Nu merg în teatrele de operațiuni decât la mult timp după ce acolo s-a tras ultimul foc de armă. Uneori chiar și după un veac de așteptare. Sunt „soldățeii” care compun unitatea de elită a Armatei române, fără să fie, totuși, oficial, la datorie. Sunt singurii civili care, de 1 Decembrie, mărșăluiesc pe sub Arcul de Triumf. O mână de oameni care alcătuiesc „Asociația Tradiția Militară”. Muniția lor oficială este însăși istoria.

Comandantul de „geniu” cu brevet de parașutist

Mircea Stoica are ținuta și discursul unui general. Are 56 de ani și e directorul unei companii de aviație low-cost românești. Apelativul cu care i se adresează „subordonații” este „Domnule Comandant”. Ce grad militar are domnul Stoica? Comandantul are fix studiile militare ale unui pifan de rând cu stagiul militar, obligatoriu pe vremuri, satisfăcut în 1987, la un pluton de geniu din cadrul unui batalion de Vânători de Munte din Prundul Bârgăului.

„Da’ am și brevet de parașutist militar. L-am obținut după Revoluție... Așa sunt eu, voluntar!”, e mândru președintele Asociației Tradița Militară. Nu-i place de loc sintagma „joaca de-a soldații”, cu care mulți ar eticheta activitatea entității pe care o conduce: „Nu agreez expresia! Nu reușesc să mă împac cu ideea nici chiar ca ipoteză contrazisă!”, se enervează comandantul. Are dreptate 100%. Nu-i o joacă câtuși de puțin, ci un lucru serios și temeinic îndeplinit.

38 de „pifani” civili gata de defilare oricând

De unde până unde pasiunea pentru uniforme și alte tradiții cazone? Mircea Stoica zâmbește: „Păi, părinții și bunicii mei au fost cei ce mi-au insuflat-o! Tata, care a făcut războiul, a fost locotenent de geniu la o unitate de pionieri din Cernăuți. Iar bunicul a terminat războiul ca sublocotenent la Regimentul 1 Artilerie!”. Să fi rămas, oare și resentimente față de foști inamici, fie ei ruși, nemți sau unguri? Comandantul Asociației vorbește ca din carte: „Rănile războiului trebuie îngrijite și vindecate, nu uitate, dar iertate! Nu trebuie să extindem culpa asupra unei nații întregi!”, e conciliant urmașul foștilor veterani din ambele Războaie Mondiale.

În prezent, Mircea Stoica are sub comanda sa 38 de „răcani”, pardon, membri activi ai Asociației Tradiția Militară: „Doar doi au fost militari de carieră: un colonel de rachete și un comandor de aviație. Ambii sunt în rezervă, acum. Și, mai nou, avem și două femei”. De remarcat, entitatea comandată de Mircea Stoica reprezintă România la „Uniunea Europeană a Asociațiilor Istorico-Militare”.

Cel mai tânăr membru al grupului ar zece ani și este, cumva, copilul lor de trupă. Cel mai în vârstă are 70 de ani. Printre voluntarii ATM se numără: arhitecți, medici, ingineri, tehnicieni, studenți, asistenți sociali și elevi.

Compatibili și inter-operabili cu Armata la ceremoniile oficiale

Cosmina Simiean, o moldoveancă frumoasă, cu picioare lungi, nimeni alta decât șefa pe Capitală a Asistenței Sociale, este una din cele două fete înrolate în armata comandantului Stoica.

„«Joaca de-a soldații» nu e câtuși de puțin o joacă! Reconstituirea istorico-militară are mai mulți vectori. E vorba de trăitrea istoriei prin propria persoană. Adică un drum interactiv prin care te transformi. Una e să citești, sau să ți se spună și ala e să simți pe pielea ta!”, e fermă asistenta socială. Așa se explică, spune Cosmina, reconstituirea unor momente din timpul mariulor evenimente militare cum ar fi marșurile, instrucția, cermeoniile și paradele oficiale.

„Noi chiar suntem inter-operabili cu Armata! Nu-i o joacă!”, spun amândoi, în cor. Lucru recunoscut inclusiv de un comentator militar al paradei de 1 Decembrie din București care a afirmat, în direct la TVR: „Iată-i pe camarazii noștri de la ATM. Ei sunt civili, dar cu un nivel de instrucție comparabil cu al militarilor activi”. Ulterior, comentatorul a fost trecut în rezervă.

Cele șapte Regulamente-Biblii ale voluntarilor

Voluntara Cosmina Simiean se umflă în pene: „Suntem singura asociație civilă acceptată la parada militară de la Arcul de Triumf!”. Ca să defileze de 1 Decembrie recunoaște că au mâncat instrucție de front pe pâine, timp de șase ore pe zi, timp de două luni. „Am pierdut numărătoarea bășicilor din tălpi și a bă- tăturilor căpătate de la mânuirea armei!”, se mângâie Cosmina în podul palmei ei bătătorite de „drilling”.

E și normal, întrucât toate activitățile grupului se fac conform Regulamentelor Militare din epoca reconstituită. Și au șapte astfel de regulamente din șapte epoci distincte, începând cu 1806, până în 1977. „El Comandante” Mircea Stoica le enumeră, grijuliu. Primul aparține Regimentului 2 Grăniceresc valah de la Năsăud, pe atunci parte a armatei habsburgice.

Al doilea e din perioada Regulamentului Organic, care începe la 1830 și prin care se pun bazele primelor structuri militare naționale de pe teritoriiile Moldovei și Munteniei. Urmează regulamentele militare de pe timpul lui Cuza și din Războiul de Independență, de la ’77 și cele din ambele Războaie Mondiale și cel din perioada României Mari. ATM poate reprezenta, oricând, 12 unități reprezentative ale armatei din aceste șapte epoci.

