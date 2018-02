Area 51 în viziunea omului de știință Majestic 12, Bob Lazar │ Horoscop

Horoscop Pe coordonatele României nu sunt semne de seism mai mare de 4 grade sau alte dezastre majore. Doar Vladimir Vladimirovici poate să se joace cu mașina lui de cutremure, chestia aia cu cuaraț energizat de un RD-180. Cum face, de fapt, în fiecare weekend. Se pare că nu știe să facă seisme mai mari de 3,8 grade Richter, așa spun gurile rele, teoria conspirației.





3,4 februarie

Horoscop Pe 3 februarie s-au născut Gertrude Stein, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Morgan Fairchild, James A. Michener, Paul Scherrer, Charles Augustus Hartley, Ştefan Iordache, Ştefan Mihăilescu-Brăila, Constantin Arsene, Constantin Virgil Negoiţă. Pe 4 februarie s-au născut Francois Rabelais, Gerarad Philippe, Charles Lindbergh, Alice Cooper, Alfred Mendelsohn, Carmen Trandafir, Constantin Piliuţă, Denisa Comănescu, Vasile Cârlova, Monica Macovei.

Horoscop În calendarul creștin-ortodox, pe 3 februarie, este Sfântul şi Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu şi Sf. Proorociţă Ana. Pe 4 februarie sunt Sfinţii Isidor Pelusiotul şi Avramie.

Horoscop Calendarul vechi, pastoral sau al agricultorilor nu înregistrează nicio menţiune. Sigur, 4 februarie este ziua limită a Filipilor de iarnă, dar atât pe 3 cât şi pe 4 februarie nu se mai ştie ce se făcea, care erau ritualurile. Probabil că se făcea curăţenie în casă, se spălau veşmintele şi albiturile de atingerea petrecăreţilor şi a vinului roşu, iar bărbaţii se legau la cap după atâta mahmureală. Serbările iernii s-au sfârşit, în fine, lenea şi petrecerea se pun în cui şi începe munca grea, neobosită, pregătirea ciclului agricol şi pastoral.

Horoscop Să vă mai spun o poveste adevărată, dragii mei lupi, padawani și hobbiți, este weekend și aveți timp de istoria povestită.

Într-o vineri seara, în anul 1989, la ora de audienţă maximă, pe postul de televiziune KLAS din Las Vegas, realizatorul George Knapp are un invitat ciudat. Invitatul se recomandă „Dennis” are o figură deschisă, cinstită şi vorbeşte ales, cultivat şi cu o intonaţie plăcută. Pare un savant cu fruntea lată și ochelari de tocilar.

Horoscop Dar ceea ce spune Dennis îl surprinde chiar pe Knapp, un jurnalist cu experienţă şi foarte popular, cu două doctorate în comunicare şi mai multe premii, printre care un AP şi un UPI. Dennis, pe numele lui adevărat, Bob Lazar, declară că este un om de ştiinţă care a lucrat în mai multe proiecte strict secrete ale Guvernului SUA. El spune că a fost transferat la Naval Intelligence S-4, din cadrul Zonei 51(Area 51) de la Meson Physics, o divizie a Los Alamos National Laboratory şi că este specialist în sisteme de propulsie. El mai precizează că este un Majestic-12, adică un om de ştiinţă care lucrează la proiecte strict secrete şi că are nivelul 38 de acces la date strict secrete şi un IQ de 130. Până acum nimic ciudat, cam asta se poate afla şi din filmele de spionaj cu James Bond făcute în anii 60’. Dar, Bob Lazar continuă...

Horoscop În Zona 51 există nici mai mult, nici mai puţin decît nouă farfurii zburătoare extraterestre. De diferite forme şi aflate în diferite stadii de funcţionare şi de distrugere. De la „zdreanţă”, un OZN care evident a suferit un impact puternic cu solul (Roswell, oare ?) pînă la „maşina sport” în perfectă stare de funcţionare şi strălucind ca nouă. Trecînd prin „pălăria” lovită de un proiectil de 4 inci sau o rază laser care a străbătut-o dintr-un capăt în altul. Bob Lazar continuă cu descrierea sistemului de propulsie a „discurilor” cum pretinde el că erau denumite de autorităţi.

Horoscop După cum spune că a citit în documentele la care avea acces în Zona 51, sistemul de propulsie al OZN este un motor gravitaţional. Teoria cam confuză pe care o debitează spune că există două feluri de gravitaţie, una de tip A şi cealaltă de tip B, identificabile prin două tipuri diferite de unde gravitaţionale. Gravitatea de tip A se manifestă la nivel atomic, fiind de fapt forţele nucleare, după cum se învaţă la fizică printr-a şasea. Pînă aici totul bine şi Newton ar fi mulţumit! Apoi Bob Lazar scoate iepuraşul din joben. Există, spune el, elementul supergreu 115 UUP, adică „ununpentium” care este stabil şi are punctul de topire la 1740 de grade Celsius. Cînd este bombardat cu protoni se transmută în elementul 116, care dă naştere la „antimaterie”.

Energia utilizată de OZN pentru producerea undelor gravitaţionale este cea produsă de anihilarea materiei cu antimateria. „Nec plus ultra!” . După cum spunea blîndul Einstein: „...anihilarea materiei cu antimateria dezvoltă o energie atât de formidabilă că mie îmi vine să mă duc la culcare!”. Bob Lazar continuă cu amănunte atît de precise încât i-ar face cinste dacă ar fi imaginate de el însuşi: „ În OZN în care am intrat pe brânci, totul părea facut pentru fiinţe de maximum un metru înălţime. Nici un obiect nu-mi părea familiar, nici aparatele, nici sistemul de propulsie. Nu exista nici o muche ascuţită, totul era rotunjit şi părea atât de elegant şi nepământesc”. În mijlocul OZN se află un reactor de mărimea unei mingii de baschet în care sunt mai multe pastile de mărime unei jumătăţi de dolar, de culoare arămie spre portocaliu, făcute din elementul 115 şi cîntărind fiecare 223 grame.

Horoscop Energia reacţiei de anihilare produce unde gravitaţionale care sunt amplificate şi direcţionate prin intermediul a trei tuburi aşezate în stea, de circa o jumătate de metru diametru şi vreo doi metri jumătate lungime, care par a fi nişte „bobine Tesla”. Undele gravitaţionale au amplitudine, lungime şi frecvenţă, la fel ca orice altă undă. Prin acordarea caracteristicilor undelor gravitaţionale emise de OZN se produce o distorsiune în continuumul spaţiu-timp care permite deplasarea navei spaţiale la distanţe enorme. Asta când funcţioneză toate trei sistemele. Dacă cilindrii funcţionează diferit, discul se va mişca în funcţie de interacţiunile gravitaţionale care se stabilesc. Bob Lazar spune că a asistat la o demonstraţie de zbor a „maşinii sport”, un disc cu diametrul de vreo 15 metri. În momentul pornirii „motoarelor”, discul s-a încărcat static şi a apărut aşa numitul „efect Corona” şi a făcut un zgomot asemănător cu un transformator de înaltă tensiune, apoi nu s-a mai auzit nici un sunet, ci numai partea de dedesubt a discului strălucea într-o ciudată lumină albastră.

Horoscop Discul s-a ridicat la vreo zece metri, s-a mişcat în stînga, apoi în dreapta şi în cele din urmă a aterizat. Bob Lazar continuă să afirme că după documentele aflate în Zona 51, discurile au fost construite de extratereştrii ce provin din Zeta 2 Reticuli, a doua stea dintr-un sistem binar din Constelaţia Reticulum. O zi pe planeta „micilor extratereştrii”, care este a patra de la Soarele lor, este cam 90 de ore lungime. Cu toate că Zeta 2 Reticuli este la o distanţă de 37 de ani-lumină de Pământ, distanţa este acoperită de discuri în numai o zi...extraterestră.

Bob Lazar pretindea, la televizor, că viteza luminii nu este viteza maximă din Univers şi că de fapt este greu să defineşti viteza într-un sistem în care şi timpul şi spaţiul devin varaiabile, urmare „faliei” spaţio-temporale. El mai spune că gravitatea se propagă instantaneu şi că durata zborului de circa 90 de ore în care se parcurg cei 37 de ani-lumină sunt din cauza tehnologiei care nu poate anula inerția totală a navei cosmice. Mai rămân câțiva atomi în interiorul bobinelor Tesla care sunt inerțiali. Pentru acești câțiva atomi se desfășoară o energie uriașă și se pierd cele 90 de ore. Dacă tot OZN-ul ar putea fi făcut complet neinerțial, deplasarea ar fi instantanee, a mai adăugat Bob Lazar.

Horoscop De ce v-am spus povestea asta? Pentru că ieri noapte am auzit o poveste asemănătoare, la fel de fantastică, de la cineva din cercul interior al lui Elon Musk. Energia de punct zero, fuziunea la rece și anihilarea materie-antimaterie sunt visurile omenirii în termeni de energie aproape fără limite. Mai este ceva: cum stocăm energia? Acumulatoarele chimice, metalice, etc deja și-au atins limitele. Se pare că Elon Musk a găsit, însă, soluția: fulgerele globulare stabile, prizoniere într-o capcană magnetică. Dar deja am spus prea mult și nu vreau să-mi aterizeze în curte un helicopter negru fără însemne și din el să coboare un Elon Musk supărat și bătându-și obrazul în hămăitul răsfățat al celor opt căței ai mei...

