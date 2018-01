ARAD. Omorât de fostul ginere care spune că mortul a căzut din pat

Un bărbat a fost omorât, aseară, la Arad. Fostul ginere, cel care avea grijă de victimă de aproximativ o săptămână, este suspectat că l-ar fi ucis





Victima era imobilizată la pat, iar fostul ginere avea grijă de ea la rugămintea celei care i-a fost soție. Aceasta și-a rugat fostul soț să aibă grijă de tatăl ei timp de o săptămână, până când va fi internat în spital. Astăzi, miercuri, 3 Ianuarie, victima urma să fie internată. Aseară, fostul ginere se afla într-o stare avansată de ebrietate. În jurul orei 19:30 le-a sunat pe rudele victimei spunându-le că aceasta a căzut și s-a lovit, informează colegii de la site-ul ARADON. Ajunse la apartament, rudele l-au găsit pe bărbat fără suflare. Au sunat la 112, însă echipajul SMURD nu l-a putut readuce la viață pe bărbat. Victima a suferit multiple răni. Fostul ginere l-a lovit pe bărbat cu o bucată de lemn peste tot corpul, dar a susţinut că mortul ar fi căzut din pat. Anchetatorii au descoperit că victima suferise și un traumatism cranio cerebral deschis. Urmează ca oamenii legii să stabilească ce l-a determinat pe bărbat să-și ucidă fostul socru. Vecinii spun însă că există un singur motiv: băutura. “De ce l-a omorât? Din cauza băuturii. Așa am înțeles”, a spus un vecin. “Am dispus începerea urmăririi penale in rem pentru infracțiunea de omor și efectuarea unei cercetări la fața locului. Ajunși în locuință am constatat că victima prezintă multiple leziuni pe tot corpul, iar în zona capului are un traumatism cranio-cerebral deschis. Continuăm urmărirea penală față de un suspect sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor”, a declarat Pavel Palcu, procuror criminalist în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, pentru aradon.ro.