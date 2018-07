Criza pe piața petrolului. Arabia Saudită suspendă transportul de țiței prin strâmtoarea Bab El-Mandeb

Arabia Saudită va suspenda toate transporturile de țiței care trec prin Strâmtoarea Mandab până când navigația va fi din nou sigură în zonă, a declarat joi Ministrul saudit al Energiei, Industriei și Resurselor Minerale, Khalid al-Falih.





Domnul Falih a declarat că, potrivit purtătorului de cuvânt al Alianței pentru Sprijinul Legitimității în Yemen (Alliance for the Support of Legitimacy in Yemen), două mari petroliere aparținând Societății Naționale Saudite de Transport, fiecare având la bord peste două milioane de barili de țiței, au fost atacate de miliția Houthi în Marea Roșie miercuri dimineața, la scurt timp după ce au trecut prin Strâmtoarea Bab El-Mandeb. Atacul a produs daune minore unuia dintre vase. Nu s-au înregistrat pierderi de vieți omenești sau deversări de țiței în mare, ceea ce ar fi dus la un dezastru ecologic. Domnul Falih a spus că Regatul Saudit va suspenda temporar și cu efect imediat toate transporturile de țiței care trec prin Bab El-Mandeb, până când navigația prin strâmtoare va fi din nou sigură. Acesta a subliniat că amenințările milițiilor Houthi la adresa transportatorilor de țiței afectează libertatea comerțului internațional și navigația maritimă în strâmtoarea Bab El-Mandeb și în Marea Roșie. Compania Saudi Aramco a declarat că, potrivit Ministrului Energiei, "pentru siguranța petrolierelor și a echipajelor, precum și pentru a evita accidente care se pot solda cu scurgeri de țiței, Aramco a suspendat toate transporturile prin strâmtoarea Bab El-Mandeb până când navigarea va fi din nou sigură, în zonă. " Bab-el-Mandeb este o strâmtoare situată între Yemen, în Peninsula Arabică, respectiv Djibouti și Eritreea, în Cornul Africii, care face legătura dintre Marea Roșie și Golful Aden.

