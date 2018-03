APARIȚIE-ȘOC la concertul în memoria Mădălinei Manole. FIORI pentru cei prezenți. Pur și simplu nu le-a venit să creadă. „ESTE EA!”

Astfel, spectatorii prezenti week-endul trecut la Sala Palatului au avut parte de o surpriza care le-a dat fiori. Mai exact, la concertul in memoria Madalinei Manole si-a facut aparitia nimeni alta decat… fata cu părul de foc. Roscata, slaba, inalta si cu nelipsita cicatrice, femeia a stat in anturajul familiei cantaretei, si-a facut poze cu acestia si a aparut instant pe conturile de socializare ale apropiatilor Madalinei, potrivit informațților apărute a1.ro.

Roscata „cu parul de foc” era Monica, o fana infocata a regretatei artiste care s-a stins in urma cu aproape 8 ani.

FBI, VERDICT în cazul morții Mădălinei Manole: Este CRIMĂ, nu SINUCIDERE!

FBI a anchetat cazul morții cântăreței Mădălina Manole. La caz au participat o româncă stabilită în Canada, Mihaela Brooks, dar și un celebru psiholog, Pete Klismet, angajat mai mulți ani în reputata instituție.

Acesta din urmă a acordat un interviu în SUA, unde a abordat pe larg subiectul morții Mădălinei Manole, considerată a fi pentru România ceea ce este Madonna pentru SUA, informează cancan.ro.

Bărbatul susține, cu tărie, că artisat nu s-a sinucis, ci evenimentele formează scenariul unei crime.

„Mădălina e un fel de Madonna sau Lady Gaga! Atât de populară era în România! Ea era căsătorită, avea un copil şi a fost găsită într-o dimineaţă după ce s-a sinucis prin ingerarea unei cantităţi mari de otravă extrem de toxică. Cantitatea pe care a băut-o ar fi probabil suficient de mare încât să ucidă 3 sau 4 elefanţi. Am primit informaţii despre acest caz, raportul de la autopsie, imagini cu locul faptei. Poliţia a vorbit imediat despre o sinucidere. Asta nu este o sinucidere, asta este o crimă! Fie că vă convine sau nu, asta este! Iar acestea sunt dovezile pe care le aduc în sprijinul afirmaţiei mele! Voi puteţi să redeschideţi şi să anchetaţi din nou cazul, eu nu sunt un poliţist şi cu siguranţă nu am nicio autoritate în România, aşa că nu vă pot spune să o faceţi. Asta e ce am descoperit eu, asta este CV-ul meu, de aici vă ocupaţi voi”, a declarat Pete Klismet la show-ul „Karas on Crime”.

Totodată, Mihaela Brooks a prezentat deja cazul morţii Mădălinei Manole la o conferinţă pe teme criminalistice care a avut loc la Atlanta, iar majoritatea celor prezenţi au fost de părere că nu a fost vorba despre o sinucidere. ULTIMA ORA! Anunt bomba in cazul mortii MADALINEI MANOLE! Familia a primit azi vestea