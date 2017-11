Tudose, ANUNȚ despre parada de 1 decembrie. RĂSPUNSUL premierul legat de RECEPȚIA de la Cotroceni

Premierul Mihai Tudose a anunțat că va participa la parada militară de 1 Decembrie, dar nu şi la recepţia de la Palatul Cotroceni, oferită de preşedintele Klaus Iohannis cu prilejul Zilei Naţionale a României.





Întrebat luni, la Parlament, dacă va participa la recepţia organizată de șeful statului, prim-ministrul a spus că „are nişte probleme la Brăila”, potrivit Agerpres.

„Nu e vorba de decizie. Nu pot să merg la recepţie, având nişte probleme la Brăila. La paradă merg”, a precizat Mihai Tudose. Pe de altă parte, în ceea ce priveşte protestele, el consideră că au existat "nişte exacerbări ale unor lideri care s-au lipit de alt miting". "Dar ţinem cont şi din discuţiile cu mediul de afaceri anumite lucruri din Codul fiscal se vor modifica prin amendamente în Parlament. Legile Justiţiei sunt în Parlament", a completat premierul.

Potrivit informațiilor transmise, miercurea trecută, de Comandamentul Diviziei 4 Infanterie Gemina, premierul Mihai Tudose, președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea sunt așteptați, la Alba Iulia, de 1 Decembrie.

În acest an președintii celor două Camere au fost invitați la parada de Ziua Națională, informație confirmata chiar de Klaus Iohannis. Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu nu au fost invitați, anul trecut, de șeful statului nici la parada militară de 1 Decembrie, nici la recepția de la Cotroceni.

Iohannis a explicat, miercuri seară, de ce anul acesta i-a invitat pe Tăriceanu și pe Dragnea la parada de Ziua Națională, în condițiile în care în 2016 aceștia au lipsit de pe listă.

„Anul trecut, într-adevăr, nu am invitat pe toată lumea, fiindcă am vrut să subliniez că există oameni (Tăriceanu și Dragnea - n.r.) care au probleme care, după părerea mea, sunt foarte mari. Însă am constatat, în același timp, că oamenii își doresc că la conducerea statului să existe o bună înțelegere. Chiar dacă nu întotdeauna este posibilă această bună înțelegere, anul acesta, de Ziua Națională, am hotărât să invit oamenii după funcții, după merite. Dacă cineva a fost ales parlamentar, are un merit că a convins un număr de alegători. Am dat lista de protocol, așa cum există ea, și am invitat pe toată lumea„, a declarat șeful statului de la Ploiești, unde s-a deplasat miercuri pentru o dezbatere despre orașele din România.

Întrebat, joi, dacă va merge la parada de 1 Decembrie, Dragnea a spus că va merge, probabil unde în țară, urmând că acest lucru să fie stabilit la partid, el susținând că nu acceptă invitația președintelui.

„Da, o să merg la paradă (...) Undeva, vedem, o să discutăm la partidssi o să vedem unde e cel mai bun loc. Nu accept invitația președintelui pentru că nu cred în el”, a motivat Dragnea.

La rândul său, preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, lunea trecută, că nu a primit din partea Administraţiei Prezidenţiale invitaţie pentru a participa la parada de 1 Decembrie sau la recepţia de la Palatul Cotroceni, precizând că şi dacă ar primi nu s-ar duce să stea alături de „acel domn care funcţionează la Cotroceni”, „patronul statului paralel”.

