ANUNȚ-ȘOC în Parlament. Investitorii străini au anunțat că SE RETRAG din România

Dezbaterile din Parlament privitoare la Legea off-shore i-a determinat pe investitorii care au concesionat platforme martitime în Marea Neagră pentru exploatarea gazelor naturale să anunțe că se retrag din România. Oamenii de afaceri susțin că modificările aduse în Camera Deputaților nu respectă înțelegerile inițiale încheiate cu Guvernul României.





Reuniți în Asociația Română a titularilor de concesionări off-shore, oamenii de afaceri care au concesionat platforme martitime în Marea Neagră pentru exploatarea gazelor naturale au anunțat că se retrag din România. Aceștia au asistat la dezbaterile comisiilor reunite de Industrie, Buget, Finanțe și Administrație, din Camera Deputaților, unde s-a discutat varianta finală a Legii off-shore care a fost trimisă la vot, în plen. La final, membrii asociației au declarat că nu se respectă contractele și înțelegerile inițiale. Ei se referă la nivelul de redevență și impozitele pe care urmează să le plătească pentru gazele extrase.

„Acum doi ani, am început procesul de explorare în Marea Neagră. Au existat o serie de blocaje dar aveam confirmată stabilitatea. Am primit asigurări din partea guvernelor care s-au succedat, dar, acum, am constatat că au fost încălcate contractele și înțelegerile inițiale”, a declarat Richard Tasker, președintele Asociației investitorilor.

La rândul ei, noul CEO al Petrom, Cristiana Verchere a adăugat că „România se află într-un moment critic, în care își poate valorifica posibilitatea de a aduce miliarde de dolari la buget”.

Comisiile din Camera Deputaților s-a întrunit în ședință reunită săptămâna trecută pentru a dezbate proiectul legii off-shore trimis de Senat. Discuțiile și votul final au fost amânate până luni, când s-au depus o serie de amendamente, dezbătute într-o atmosferă de circ și scandal continuu. În plus, atât cei dimn asociația investitorilor cât și unii dintre deputați au primit amendamentele abia cu o jumătate de oră înainte de începerea dezbaterilor.

Forma Legii off-shore, adoptată în cadrul comisiilor reunite, a fost trimisă, apoi, în plenul Camerei Deputaților pentru a fi supusă la vot.

Pagina 1 din 1