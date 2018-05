ANUNȚUL CRUCIAL care schimbă TOTAL soarta concurenților de la EXATLON. Se schimbă REGULILE! Este bătălie pe viață și pe moarte!

Se schimbă regulile la concursul-fenomen Exatlon! Mai exact, prezentatorul Cosmin Cernat a dezvăluit că, după ce în concurs vor rămâne 4 Faimosi și 4 Războinici, competiția va intra în faza finală, iar regulile se vor schimba.





"Veti ramane 8: vor fi 4 Razboinici si 4 Faimosi! Detalii despre cum va continua aventura voastra aici, in Republica Dominicana, la EXATLON, veti afla si voi, dar si cei de acasa, saptamana viitoare, intr-o editie speciala a Arenei. Intram in faza finala a primei editii EXATLON Romania 2018", a spus Cosmin Cernat, potrivit target="_blank"> KanalD.

În plus, miercuri seara echipa Faimosilor a mai ramas fara un membru al echipei. De data aceasta, Giani Kirita, cel considerat de multi un lider al echipei, a parasit competitia din Republica Dominicana. A fost prima nominalizare pentru Giani Kirita si totodata cea care i-a incheiat aventura la show-ul din Republica Dominicana.

Giani Kirita a starnit numeroase controverse de-a lungul celor patru luni petrecute la Exatlon. Tot el a fost cel care a fost implicat in diferite conflicte si in acelasi timp - extrem de apreciat pentru modul in care si-a tinut echipa unita si a condus-o la numeroase victorii.

