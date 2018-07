Antrenorul turc care a devenit campion cu CSM: „Iubesc orașul București. România e o țară grozavă”

Ferhat Akbaș, antrenorul echipei feminine de volei a CSM București, a vorbit despre experiența trăită în România și despre așteptările pe care le are în noul sezon.





Ferhat Akbaș a câștigat titlul intern cu voleibalistele de la CSM Bucureși, în sezonul trecut, iar in perioada 29 septembrie - 20 octombrie va participa la Campionatul Mondial de Volei din Japoni, împreună cu reprezentativa Turciei. Akbaș a acordat un interviu pentru siteul oficial al clubului bucureștean, csmbucurești.ro, și a vorbit despre România, București și planurile pentru sezonul viitor.

- Vă e dor de România?! - Desigur, îmi lipsește, am foarte mulți prieteni și amintiri frumoase în România. E o țară grozavă în care să trăiești, așa că abia aștept să mă întorc pentru viitorul sezon.

- Cu ce concluzii ați rămas după sezonul trecut, cel în urma căruia CSM București a cucerit primul titlu din istorie? - Este un sentiment extraordinar să creezi o echipă campioană în scurt timp. Am construit bazele acestei echipe, am implementat noul sistem, am muncit foarte mult pentru a îmbunătăți performanțele echipei. Așa am reușit să cucerim titlul. Nu a fost ușor să facem toate aceste lucruri și sunt foarte fericit că am reușit.

„CSM e un club mare”

- Cum vedeți viitorul alături de CSM? - CSM e un club mare, puternic, oamenii lucrează cu pasiune, așa că ne este ușor să ne concentrăm pe ceea ce ne-am propus. Nu știi niciodată ce îți rezervă viitorul, dar trebuie să ne concentrăm pe echipă. Așa că avem foarte multe obiective pentru viitor, pe care trebuie să le îndeplinim la CSM și, evident, foarte mult de muncă.

- Cât de mult a evoluat voleiul fetelor în ultimii ani? Nu doar în România. - Voleiul feminin s-a schimbat foarte mult, de la un an la altul. Se apropie tot mai mult de cel masculin, ca forță, viteză, înălțime, care sunt din ce în ce mai importante. România a crescut foarte mult în domeniul voleiului și sunt convins că va continua această dezvoltare.

„Japonia este foarte diferită”

- Cum e viața în România? - Iubesc orașul București. Datorită meciurilor am călătorit foarte mult, astfel încât am văzut foarte multe orașe din România. E o țară frumoasă, cu oameni buni. În România poți foarte ușor să îmbini munca grea cu un timp liber de calitate.

- Dar în Japonia?! - Japonia este foarte diferită față de aproape toate țările din lume pe care le cunosc. Îmi plac mâncarea și orașele de aici. Cel mai important e să te poți adapta la cultura locală. E mult mai înțelept să te adaptezi la modul de viață de aici și să trăiești ca ei. Este al doilea meu sezon aici și sunt foarte bucuros că am putut continua.

„Încurajăm jucătoarele românce să evolueze la noi”

- Care sunt diferențele dintre cele două țări? - Cred că principala diferență ține de emoții. În România oamenii sunt fericiți, veseli, triști, supărați într-un timp foarte scurt. Oamenii trec foarte repede de la o stare la alta, ca și în țara mea, Turcia! Dar în Japonia oamenii își ascund emoțiile. Sunt mult mai calmi decât suntem noi obișnuiți. Încerc să fiu cumva între Japonia și România și să am un mod de a gândi și de a trăi foarte echlibrat.

Pagina 1 din 2 12