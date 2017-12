Antrenorul echipei FCSB face cinste: „O să le dau un pahar de vin. Așa primeam și eu când eram jucător”

Nicolae Dică, antrenorul FCSB, își serbează, astăzi, ziua numelui și va sărbători, împreună cu jucătorii, înaintea partidei cu Lugano.





FCSB evoluează, mâine, pe teren propriu, împotriva elvețienilor de la Lugano, în grupele Ligii Europa. Tehnicianul Nicolae Dică a declarat că își va serba onomastica alături de fotbaliști, pe care îi va cinsti cu un pahar de vin.

„O să le dau și eu un pahar de vin diseară la băieți și aștept mâine victoria. De când am venit eu la echipă mereu cu o zi înainte de meci s-a dat câte un pahar de vin roșu și așa primeam și eu când eram jucător”, a spus antrenorul, care a vorbit și despre miza întâlnirii cu Lugano. „Este un joc important pentru noi mâine seară, ținând cont că ne dorim să obținem primul loc în grupă. Avem nevoie de o victorie. Consider că Lugano este o echipă schimbată în bine în ultimele jocuri. Am urmărit ultimele trei jocuri ale lor, cele două din campionat și meciul cu Beer Sheva. Lugano arată mult mai bine decât a arătat în meciul tur cu noi, în Elveția, o echipă foarte bine organizată pe faza defensivă, cu un antrenor care are stilul acela italian, o echipă care joacă foarte bine pe contraatac, pe tranziția pozitivă sunt foarte buni. Trebuie să fim foarte atenți la aceste lucruri și de asta consider că ne așteaptă un joc greu.”

