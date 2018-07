Antrenorul celor de la DINAMO EXULTĂ: „Priviți că am făcut față unei echipe de top”

Florin Bratu, antrenorul echipei Dinamo, a remarcat, la finalul derby-ului cu FCSB, că oamenii săi s-au ridicat la nivelul unui adversar superior calitativ.





Florin Bratu, tehnicianul formației Dinamo, s-a declarat mulțumit de rezultatul derby-ului disputat contra celor de la FCSB (scor 3-3). Antrenorul „roș-albilor” a afirmat că jocul se putea încheia și cu victoria formației sale, dar important este faptul că elevii săi au făcut față unui adversar superior.

„A fost un spectacol fotbalistic foarte bun, cum de mult nu s-a mai văzut într-un Steaua - Dinamo. Au fost greșeli de ambele părți, dar mă bucur pentru echipa mea. Mă bucur că am revenit de 3 ori. I-am felicitat pe jucători și le-am spus că din această ambiție, din această revenire, putem construi o mare echipă. Puteam înscrie golul de 4-3, dar cred că rezultatul e echitabil. E dificil de pe margine în derby, însă e provocator. Mi-a plăcut acest lucru. FCSB e o echipă mare, cu jucători foarte buni și investiții foarte mari. Tocmai de aceea sunt mândru, toată lumea vorbește că la Dinamo nu se fac investiții, dar priviți că am făcut față unei echipe de top. Sunt lucruri pe care trebuie să le remediem, trebuie să lucrăm la antrenaemente. Lucrul cel mai important e că am revenit de 3 ori. Am jucat împotriva unui stadion ostil și am revenit de foecare dată. Se pare că funcționează ceea ce lucrez cu jucătorii din punct de vedere mental", a spus Florin Bratu.

Pagina 1 din 1