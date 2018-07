Mama Antoniei a SPUS TOTUL despre relația dintre fiica sa și Vicenzo! Ce reacție va avea Alex Velea

Antonia face mari sacrificii pentru a petrece timp alături de fiica ei, Maya, care în prezent este în custodia tatălui, Vicenzo Castelano, care locuiește în Italia.





Cei doi încearcă să păstreze o relație cât de cât normală de dragul fetiței lor, însă tensiunea este foarte mare.

Mama Antoniei, Alice Iacobescu, a mărturisit de curând că ea și cântăreața merg destul de des s-o viziteze pe Maya

In prezent, Maya este plasata in custodia tatalui, iar pentru a o vedea, mama si bunica merg periodic la ea in vizita la fetita.

“Maya este un copil foarte bun, e foarte sufletista si e atasata de toata lumea, de la mamica ei pana la fratiorii sai cu care vorbeste tot timpul pe whats’app, pe skype, unde te poti vedea. E atasata si de mine. Cand merg la ei parca o vad cum vine cu bratele deschise la mine si zice :”Nonna!” si ma ia in brate. Da, Nona imi spune.

Evident, cand merg la ea ma mai intalnesc si cu tatal fetitei (n.r.: Vincenzo). Trebuie sa fim niste oameni civilizati, asa ca ne spunem: “Buna ziua!”, “Buna! Buna!”.

Incercam sa fim toti niste oameni civilizati, sa ne intelegem. Trebuie sa facem asta de dragul copilului. Chiar daca nu ne-am intelege, ma rog, consider ca problemele adultilor trebuie lasate in spate. Trebuie sa fie liniste si pace si armonie, zic eu, pentru copil, nu?!”, a declarat mama Antoniei pentru WOWbiz.ro.

