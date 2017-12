Antonia a spus-o în sfârşit: CUM ÎI PLACE SĂ FACĂ SEX cu Alex? Cine s-ar fi gândit TOCMAI LA UNGHIUL ĂSTA?

Cântăreața Antonia a fost supusă unui test fulger referitor la viaţa ei amoroasă. Frumoasa artistă a dezvăluit cum a fost când a făcut dragoste pentru prima oară, iar povestea nu este întocmai așa cum s-ar fi așteptat fanii:





„Prima dată când am făcut-o a fost naşpa, cu prima mea dragoste. Îmi ziceam: „De ce face lumea asta?!”. Gen, te doare, de ce vrei să faci asta?! Nu, n-a fost ok. 16 ani aveam, nu ştiu cum o să vadă lumea asta”, a precizat Antonia.

„S-a întâmplat cu prima mea dragoste, cu băiatul cu care am stat tot liceul meu, timp de patru ani. S-a întâmplat în sufrageria lui. Nu e nimic picant. Îmi place deasupra. Vreau să spun ambele, dar nu am cum(...) Nu am nicio fantezie ciudată. Nici nu ştiu dacă-mi doresc fantezii ciudate”, a mai spus cântăreața.

Antonia, pe numele său complet Antonia Clara Iacobescu este o cântăreață și fotomodel de origine română. De la vârsta de 5 ani a trăit alături de părinții săi în Statele Unite ale Americii. Antonia a trăit și crescut în statul Utah și în orașul Las Vegas din statul Nevada, unde a terminat liceul și a intrat și în lumea modelling-ului.

A participat la sute de ședințe foto pentru cataloage și a ajuns să colaboreze cu agenții mari din America, cum ar fi Lenz sau Ford Models. Cântăreața povestește însă că experiența în modelling i-a lăsat un gust amar, din cauza rivalităților dintre manechine, deși înainte să-și dedice viața muzicii, Antonia și-a sporit popularitatea prin lansarea propriei linii de modă în parteneriat cu Ford Models, acțiune care a propulsat-o pe prima pagină a unor publicații din România.

